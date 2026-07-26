Op vakantie zonder stuurbekrachtiging

Inspiratie

In 1998 bestond Land Rover 50 jaar en de Engelse Association of Rover Clubs (ARC) vierde dat groots nabij het Britse Eastnor Castle, voor Land Rover-adepten heilige grond. Nu ben ik één van die adepten, dus toog ik met mijn vader, broer en twee vrienden naar de UK, in onze toen al 26 jaar oude Land Rover. En vanzelfsprekend ging die stuk.

Samen met de Dutch Land Rover Register, één van de Land Rover-clubs in Nederland, reden we in een klein konvooi klassieke Land Rovers naar Herefordshire, schurend tegen de grens met Wales. Het tempo, 60 km/h, werd bepaald door de langzaamste auto: een exemplaar met korte wielbasis uit 1964 met een matig functionerende dieselpomp.

Oncomfortabel en hondsvermoeiend

Ons vervoer, een Land Rover uit 1972, betrof een exemplaar met lange wielbasis. Daar kun je tussen je rijbeurten door achterin languit op de bagage liggen en een dutje doen. Dat is dan ook de enige luxe, want een flinke afstand rijden in een oude Land Rover is bijzonder oncomfortabel en hondsvermoeiend.

Tussen Hoek van Holland en Harwich voer toen net de Stena Discovery, een razendsnelle catamaran die je in minder dan 4 uur naar de overkant bracht. Vanaf daar was het nog een dikke 300 km eind rijden, zonder TomTom of smartphone, maar met een grote fysieke wegenkaart van Engeland. En met 60 km/h.

Bij aankomst op het festivalterrein bij Eastnor bleek dat de meeste bezoekers in of naast hun Land Rover kampeerden. Zo diep ging onze liefde voor het merk niet, dus verkasten we naar zo’n typisch Engelse Bed & Breakfast met gangen vol bloemetjesbehang en ontbijt waar je cholesterol van op tilt sloeg



Zelfs een Land Rover kan kapot

Een roadtrip met een oude auto is niet compleet zonder dat er iets stuk gaat, en in ons geval begaf de uitlaat het op dag 2. Via-via kwamen we bij een garage gespecialiseerd in oude Land Rovers en daar stond een weiland vol met verlaten en vergeten klassiekers waar de bomen en struiken dwars doorheen groeiden.





We kregen thee met melk, kochten er een uitlaat en eigenaar Glyn Lewis noemde ons ‘helden’ omdat we zo’n monstertocht in een volgens hem daarvoor ongeschikt voertuig hadden volbracht. Hij nodigde ons uit voor een cursus de volgende dag, waar we echt goed offroad leerden rijden met onze oude Land Rover.

Dat kon in 1998… spontaan bezoek Morganfabriek

Een ander hoogtepunt van de reis betrof een spontaan bezoek aan de Morgan-fabriek. Rijdend door Malvern Link passeerden we toevallig de plek waar sinds 1910 Morgans met de hand worden gebouwd. We trapten hard op de rem, draaiden met onze klassieke Land Rover het fabrieksterrein op en meldden ons bij de receptie. Charles Morgan, kleinzoon van de oprichter, heette ons welkom, gaf ons een A4 met de routing voor een optimaal fabrieksbezoek en wenste ons veel plezier. Urenlang mochten we ongestoord het productieproces volgen in schuren waar houten frames werden geschroefd en plaatwerk geklopt. We werden nog net niet uitgezwaaid, maar ik kreeg wel een brochure met de handtekening van Morgan jr.

Nooit meer: 925 km in 20 uur in een oldtimer

Vijf jaar later maakte ik eenzelfde reis weer met de Land Rover, nu om een vriend van Amsterdam naar Cardiff te verhuizen. Vooral de terugreis, die ik solo reed, was memorabel. Aangekomen in Harwich bleek dat het te hard stormde voor een veilige overtocht met de Stena Discovery. Ik kon een nacht op de parkeerplaats wachten tot het weer opklaarde of naar Calais rijden, waar de ferry wél voer. Ik koos voor het laatste en reed zo op één dag 925 kilometer en bijna 20 uur non-stop in een stokoude Land Rover zonder hoofdsteunen, geluidsisolatie of stuurbekrachtiging. Bij aankomst voelde ik me een hondsvermoeide held.

Specificaties:

Land Rover 109 (1972)

4-cil. benzine, 73 pk, 163 Nm

0-100 km/h ‘binnen een minuut’, 120 km/h (met overdrive)

ca. 15,0 l/100 km (1 op 6,5)

4445 / 1970 / 1680 mm, ca. 2000 l, 1500 kg

