Nieuwe Freelander is géén Land Rover

In China is het concept van de nieuwe Freelander onthuld. De SUV is geen Land Rover zoals vroeger, maar het resultaat van een samenwerking tussen JLR en het Chinese Chery. De kans is groot dat de Freelander ook naar Europa komt, al hopen we stiekem nog dat het om een slechte 1 april-grap gaat.





Freelander, Freelander, wat was dat ook alweer? Om je geheugen op te frissen, even een korte geschiedenisles: de oorspronkelijke Land Rover Freelander verscheen in 1997 en bleek een schot in de roos. Daarmee was het meteen een reddingsboei voor het permanent in crisis verkerende merk. Het model was verkrijgbaar als 3- en 5-deurs met naar keuze viercilinder diesel- of benzinemotoren van Rover. Later volgde nog een V6 met automaat en werd de dieselmotor vervangen door eentje uit de schappen van BMW.

Freelander 2





In 2006 kwam de Freelander 2 op de markt, een model dat zwaar leunde op Ford-techniek en door kenners wordt beschouwd als de meest betrouwbare Land Rover ooit gebouwd. Die Freelander 2 was verkrijgbaar met een zuinige viercilinder diesel en een vrij dorstige zescilinder-lijnmotor. In 2014 werd deze afgelost door de Discovery Sport die je nu nog steeds kunt kopen.

Made in China





De naam Freelander verdween twaalf jaar geleden in de vriezer, maar lijkt nu ontdooid voor het Chinese Chery, die hem op een nieuw model plakt. Hoe de Freelander gepositioneerd wordt ten opzichte van de Discovery Sport, is niet bekend. Mogelijk verdwijnt dat laatste model helemaal uit het gamma van JLR, gezien de tegenvallende verkoopresultaten. De productie van de nieuwe Freelander vindt plaats in de Chinese fabriek die tot voor kort de Discovery Sport en Range Rover Evoque-modellen bouwde.

Niet alleen EV



De Freelander staat op een Chery-platform, maakt gebruik van Chery-techniek en komt als EV, benzineauto met range extender en als plug-in hybrid. De hier getoonde auto is een conceptcar, later in 2026 volgt het productiemodel. Het is de bedoeling dat het losstaande merk de komende vijf jaar elke zes maanden een nieuw model presenteert. Houd deze pagina’s dus in de gaten voor meer updates.