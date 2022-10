Je wilt graag een nieuwe auto, maar daar zitten momenteel allerlei haken en ogen aan. Heb je er weleens aan gedacht om op jacht te gaan naar een demo-auto? Er zijn minimaal 3 reden waarom je nu beter een demo kunt kopen dan een nieuwe auto. En we laten je 5 voorbeelden zien om het te illustreren.



Alle ellende begon met de corona-epidemie. Overal ter wereld gingen autofabrieken dicht vanwege het besmettingsgevaar, en bestellingen bij toeleveranciers kwamen eveneens tot stilstand. Vervolgens zochten chipfabrikanten hun heil bij de producenten van laptops, tablets en smartphones, die door de vele lockdowns juist meer aftrek vonden.



Wil je alles weten over nieuwe én tweedehands auto's?



Aanmelden

Met onze gratis nieuwsbrief mis je nies meer.

Vervolgens deed de Russische inval in Oekraïne er een schep bovenop. Oekraïense producenten van onder meer kabelbomen legden hun bedrijf (tijdelijk) stil en de energieprijzen schoten de lucht in. Toen de economie weer een beetje op gang kwam, resulteerden deze internationale gebeurtenissen in productieachterstanden bij autofabrikanten en snel stijgende prijzen.

1 Vermijd lange levertijden nieuwe auto's



Als je net een nieuwe auto hebt besteled, kun je er waarschijnlijk van meepraten. Een levertermijn die al een paar keer is opgeschort, of misschien weet je niet eens precies wanneer jouw nieuwe auto arriveert. En sommige merken leveren hun auto's tijdelijk af zonder bepaalde accessoires. Bij de aanschaf van een demo-auto kun je meestal binnen één tot twee weken in de (bijna) nieuwe auto rijden én je weet exact wat er op an aan zit.



2. Bespaar geld met de aanschaf van een demo-auto



Een demo-auto is formeel niet splinternieuw meer. Maar met hoogstens 5000 tot 10.000 kilometer op de teller, zit de nieuwe-autogeur er heus nog wel in. Bijkomend voordeel is dat je tot vele duizenden euro's kunt besparen.



3. Geen last van tussentijdse prijsverhogingen

Door de steeds stijgende energieprijzen en de krapte aan onderdelen, zien veel automerken zich gedwongen om de extra kosten door te berekenen aan de klant. Als het goed is vertelt de verkoper je dat open en eerlijk, maar soms vind je deze voorwaarde alleen in de kleine lettertjes van het koopcontract. Bij een demo weet je gewoon exact wat de auto kost. Bovendien zit je niet met een eventuele een tussentijdse waardedaling van de inruilauto, zodat het bij te leggen bedrag nog verder toeneemt.



Op Marktplaats.nl tikten we op de autopagina een als bouwjaar 'vanaf 2021' in en als kilometerstand maximaal 10.000. Je kunt natuurlijk ook op merk en model zoeken, als je een heel specifieke auto op het oog hebt. Wij kwamen tot het onderstaande lijstje van 5 demo-auto's, waarmee je tot bijna 8000 euro kunt besparen.

Opel Corsa 1.2 Turbo GS Line automaat - 2021 - 4957 km - € 22.995

Deze mooie Opel Corsa heeft zo'n beetje de meest begeerlijke uitrusting die er is, de GS Line. Alleen heeft deze demo-auto de 101 pk sterke 1.2 Turbo, terwijl de GS Line met automaat nu alleen nog met de 130 pk leverbaar is. Die kost maar liefst 30.699 euro. Een alternatief is de 100 pk sterke Opel Corsa 1.2 Turbo automaat in de Elegance-uitvoering. Daaraan hangt een prijskaartje van 28.899 euro. Deze demonstratie-auto is de jouwe voor 22.995 euro. Je bespaart dus 5904 tot 7704 euro.



Mitsubishi Space Star 1.2 Intense cvt - 2021 - 2800 km - € 16.250

Tevergeefs zoeken we in de prijslijst van de Mitsubishi Space Star naar de Intense-uitvoering. Die is er niet meer, maar na bestudering van de uitrusting, komen we erachter dat de nieuwe InStyle vrijwel hetzelfde biedt. En dat is veel voor zo'n compacte auto: een navigatiesysteem, elektrische raambediening voor en achter, stoelverwarming, een achteruitrijcamera en lichtmetalen wielen. Een nieuwe Mitsubishi Space Star 1.2 InStyle met automaat kost 22.490. Met de aanschaf van deze zo goed als nieuwe Space Star Intense bespaar je dus 6240 euro!

Cupra Born Copper Edition 58 kWh 231 pk - 2022 - 1003 km - € 49.895

De bijtellingsregels voor elektrische auto's gaan vanaf 2023 weer op de schop. Dit jaar hoef je tot een aanschafprijs van 35.000 euro 'maar' 16 procent bij te tellen, vanaf 2023 ligt die grens al bij 30.000 euro. Het is dus slim om nu nog een nieuwe leasebak op je oprit te zetten. Helemaal als er nog wat korting op zit. Zoals in het geval van deze fraaie Cupra Born Copper Edition. Nieuw kost hij 51.990 euro, deze zo goed als nieuwe demo heb je voor ruim 2000 euro minder. Als particulier kun je vanaf januari weer aanspraak maken op de aanschafsubsidie van 2950 euro. Alleen weet je natuurlijk niet of de prijzen dan ook weer omhooggaan. Voor de privérrijder is de prijs van deze Cupra Born dus even een vraagteken.



Renault Clio TCe 90 R.S. Line - 2021 - 4422 km - € 22.450



Als je een Renault Clio zoekt met een aantrekkelijke sportieve aankleding, kom je automatisch bij de R.S. Line terecht. 17-inch lichtmetalen wielen? Check! Sportstoelen met speciale bekleding? Aanwezig! Sportieve achterbumper met diffuser? Present! Daarnaast vind je in de R.S. Line een ingebouwd navigatiesysteem, parkeersensoren en een groter digitaal instrumentarium. Voor een nieuwe Renault Clio TCe 90 R.S. Line betaal je 26.600 euro. Met de aanschaf van deze okselfrisse Clio uit 2021 houd je ruim 4000 euro in je zak.

Mercedes A 250e Luxury Line Premium - 2022 - 5000 km - € 46.850





Bijna 47.000 euro voor een compacte hatchback is een hoop geld. Zeker als hij niet eens gloednieuw is. Maar deze Mercedes A-klasse is natuurlijk niet zomaar de eerste de beste. Anders dan veel concurrenten heeft-ie geen driecilinder motor in de neus, maar een volwassen viercilinder. Die combineert deze Mercedes A 250 met een elektromotor. Het is dus een plug-in hybride, met een systeemvermogen van 218 pk. Daarmee gaat (potentiële) zuinigheid hand in hand met potente prestaties. Van 0 naar 100 km/h ben je bijvoorbeeld maar 6,6 seconden kwijt. En als je trouw stekkert, haal je algauw 1 op 30. Nieuw kost de Mercedes A-klasse in deze uitvoering 49.523 euro. Dat betekent een prijsvoordeel van 2673 euro voor deze demo-auto.