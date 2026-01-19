De 3 grootste fouten die kopers van tweedehands auto’s maken

Aankooptips

Met de juiste voorbereiding en gezond verstand is het kopen van een gebruikte auto helemaal niet zo eng. Maar trap niet in deze valkuilen.

1. Je kijkt alleen naar gebruikte auto’s in de buurt



Of je nu een auto koopt van 3000 euro of van 100.000 euro, het is en blijft een van de belangrijkste aankopen van je leven. Het internet heeft de markt transparant gemaakt en Nederland is geen groot land. Kies dus niet per se voor een verkoper in de buurt, maar zoek grondig naar jouw droomauto. Bijvoorbeeld op Marktplaats. Goede autobedrijven bieden een garantie waarbij je kunt kiezen waar je mogelijke problemen laat oplossen.







2. Je staart je blind op de kilometerstand

Nog steeds geldt dat een kilometerstand onder de 100.000 km als laag wordt gezien. Maar een kilometerstand is niet heilig. Onderhoud en hoe de kilometers afgelegd zijn, zijn van minstens zo'n groot belang. Staar je dus niet blind op de kilometerstand, maar check het onderhoud en probeer te achterhalen hoe met de auto is omgegaan. Een bijzonder lage km-stand is ook niet altijd goed, want dat kan betekenen dat een auto lang heeft stilgestaan of vooral veel korte ritjes heeft gemaakt.





3. Je verdiept je niet in de garantievoorwaarden

Er wordt tijdens de verkoop zelden of nooit gevraagd naar de afhandeling van klachten en praktisch nooit in het informatieboekje gekeken. Een auto kan altijd kapotgaan, ook wanneer-ie uitgebreid gecontroleerd wordt door de verkopende partij. Vraag de verkoper naar wat er gebeurt als er een probleem ontstaat. Waar kan de auto gerepareerd worden? Wat valt onder garantie? Autobedrijven met een eigen werkplaats hebben het voordeel dat er sneller gewerkt kan worden.

