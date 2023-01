Met deze betaalbare Mercedes A-klasse occasion rijd je exclusiever dan een Ferrari Enzo

De eerste generatie Mercedes A-klasse gaat niet de geschiedenisboeken in als zeer exclusief. Maar als je de volgende Mercedes A-klasse occasion op Marktplaats.nl koopt, heb je wel degelijk een auto die zeldzamer is dan een Ferrari Enzo. En dat voor een fractie van de prijs!

De eerste generatie Mercedes A-klasse wordt vooral herinnerd vanwege de elandproef die het in 1997 moet ondergaan in de handen van Zweedse autojournalisten. Tijdens de uitwijkmanoeuvre met een snelheid van 60 km/uur belandt de auto op zijn kant. Paniek bij Mercedes dat de auto nog maar net gepresenteerd heeft! Mercedes rust elke nieuwe A-klasse voortaan uit met het stabiliteitsprogramma esp en de storm gaat liggen. Jaren later drijft Mercedes de spot met het akkefietje door bij de wereldwijde persintroductie van de derde generatie A-klasse in Amsterdam een levensgrote eland neer te zetten.

Nog geen 7500 euro

Met ruim 1 miljoen verkochte exemplaren is de eerste generatie A-klasse allesbehalve exclusief. Of je moet de hier afgebeelde Mercedes A-klasse kopen. Want hiervan zijn wereldwijd slechts 250 exemplaren geproduceerd! Ter vergelijk: Ferrari heeft 400 exemplaren van zijn Ferrari Enzo gebouwd. Een tweedehands Enzo moet inmiddels miljoenen opleveren, maar de hier afgebeelde Mercedes A-klasse kost je nog geen 7500 euro. Toegegeven: hij heeft er meer kilometers opzitten dan waarschijnlijk elke willekeurige Ferrari Enzo, maar dat mag de pret niet drukken.

Roder dan rood

De Mercedes A-klasse is een speciale editie, vernoemd naar Mika Häkkinen. De Finse coureur wordt ook wel de Vliegende Fin genoemd. In 1998 en 1999 wordt hij voor Mercedes-McLaren wereldkampioen Formule 1. Om hem te bedanken, ontwikkelt Mercedes de A-klasse Häkkinen Edition. Het is vooral uiterlijk vertoon want onder het motorkapje ligt de 1,6-liter benzinemotor met 102 pk uit de reguliere A-klasse 160. Je bent dus niet sneller dan een Ferrari Enzo. De kleuren zijn gebaseerd op die van de toenmalige Formule 1-auto waarmee Mercedes wereldkampioen werd. Het lederen interieur is roder dan rood.

Op de foto van de enigszins versleten pookknop van de automatische transmissie zie je nog net het productieaantal 179 staan. Overigens bestaan er ook exemplaren met de naam van David Coulthard erop, teamgenoot van Mika Häkkinen. Deze Mercedes A-klasse Häkkinen Edition staat te koop bij een Peugeot- en Citroënspecialist in Zuidwolde maar kan inmiddels verkocht zijn.