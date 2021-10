Aankooptips Mercedes E-klasse (W212) occasion: uitvoeringen, problemen, prijzen

Eigenaren van Franse of Italiaanse auto's met roest of technisch malheur worden bijna altijd het voorwerp van hoon en spot. Als Mercedes-rijder heb je hier nauwelijks last van. Toch vreemd, want ook dit Duitse prestigemerk had in het recente verleden met serieuze kwaliteitsproblemen te kampen. Zo begon de Mercedes E-klasse van de W210-generatie (1993-2004) al te knisperen als drie straten verderop de strooiwagen rondreed. De W211 (2002-2009) kreeg het roestmonster in bedwang, maar had weer een flinke dobber aan een legertje hardnekkige elektronicaspoken. De E-klasse die Mercedes in het voorjaar van 2009 op de salon van Genève presenteerde, moest het geschade imago weer uitdeuken. Dat lukte, al kende de W212 voor de facelift van 2013 nog altijd de nodige problemen.

Verkocht de Mercedes E-klasse W212 een beetje?

Afgezet tegen zijn klassegenoten was de Mercedes E-klasse in Nederland geen bestseller. Gedurende zijn zevenjarige carrière wist de W212 ruim 13.000 landgenoten te verlokken tot het tekenen van een koopcontract. Dat is duidelijk minder dan de kleine 17.000 mensen die in dezelfde periode voor een Audi A6 kozen, en vergeleken met de BMW 5-serie (circa 24.500 stuks) en de Volvo S80/V70 (bijna 26.000 exemplaren) hield het helemaal niet over. In 2010 beleefde de W212 in Nederland zijn topjaar met bijna 2500 verkochte exemplaren. Dieptepunt was 2015 met nog geen 1100 stuks.

Welke varianten zijn er allemaal?

Van de Mercedes E-klasse van deze generatie bestaan vier carrosserievarianten, maar daarvan zijn de cabrio en de coupé gebaseerd op de toenmalige C-klasse. Daarom richten we ons hier alleen op de sedan en de Estate.

Op motorisch gebied is er bij de W212 zoveel variatie, dat het lastig is om door de bomen het bos te onderscheiden. Bij de benzineversies bestond het aanbod uit viercilinder turbomotoren met een inhoud van 1796 en 1991 cc (184-204 pk), V6'en mét en zonder turbo en een inhoud van 2996 tot 3498 cc (252-333 pk) en achtcilinders met 4663, 5461 of 6208 cc. Daarvan lopen de vermogens uiteen van 388 pk (E 500) tot 585 pk (E 63 AMG s 4Matic).

Tot 2013 was de 200 CDI met de 136 pk sterke 1,8-liter motor de instapdiesel, na de facelift kwam hiervoor een even krachtige 2,1-liter viercilinder in de plaats. In de neus van de 220 CDI (170 pk) en de 250 CDI (204 pk) vind je hetzelfde 1,8-liter of 2,1-liter blok als bij de 200 CDI. In de E 300 CDI, E 350 CDI en E 350 Bluetec monteerde Mercedes zescilinder diesels, met vermogens van 231 tot 265 pk.



Een wat vreemde, maar redelijk populaire eend in de bijt, is de E 300 Bluetec Hybrid. Deze combineert een viercilinder diesel met een elektromotor, die samen 231 pk leveren. Echt zeldzaam is de E 200 NGT/NGD (163/184 pk) die op aardgas rijdt.

Een W212 met handbak zul je niet snel vinden, vrijwel alle E's zijn geleverd met een automaat. Afhankelijk van het bouwjaar en de motorvariant, kan dat een vijftraps, een zeventraps of zelfs een negentraps bak zijn. Ook kon je in combinatie met een aantal motoren kiezen voor 4Matic-vierwielaandrijving, maar tenzij je tweemaal per jaar naar de wintersport gaat, heb je die niet nodig. Behalve in de 585 pk sterke E 63 AMG s dan - vandaar dat Mercedes die versie standaard met 4Matic leverde.

Bij de facelift van 2013 werden de dubbele koplampen verruild voor grote, enkele lichtunits met led-slingers en werd de voorbumper licht afgerond. Daarnaast maakten de uitrustingsniveaus Elegance en Avantgarde plaats voor Ambition en Prestige. Hier en daar werden motorisch wat puntjes op i's gezet en de negentraps G-Tronic-automaat deed zijn intrede.



Aankooptips lezen voor andere populaire tweedehands auto's?

Aanmelden

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg ze in je mailbox.

Wat zijn de zwakke punten van de E-klasse W212?

In 2019 riep de internationale consumentenorganisatie J.D. Power de E-klasse uit tot meest betrouwbare auto in het luxesegment. Toch kun je de W212 niet helemaal blind kopen. Vooral voor de facelift kampte het model met een aantal storingen. Veel waren van elektronische aard en hadden te maken met matige stekkerverbindingen. Irritant, maar geen aanleiding voor geldverslindende reparaties.

Ook kan het voorkomen dat de keuzehendel van de automaat niet meer uit de parkeerstand wil komen. Als het infodisplay op dat moment ook niet aangeeft in welke versnelling de bak staat, is een te lage accuspanning de vermoedelijke oorzaak. Als de accu niet de boosdoener is, kun je het beste een deel van je bitcoins gaan verzilveren.

Als een viercilinder dieselmotor ineens op drie cilinders loopt, is dat vaak te wijten aan een geoxideerde injectorstekker, al kan de 250 CDI ook last hebben van lekkende verstuivers. Na de vervanging van een injector moet het brandstofsysteem opnieuw moet worden ingeregeld; daar gaat weer een stukje bitcoin. Andere defecten die in de papieren kunnen lopen, zijn een slecht werkend contactslot of een defecte brandstofpomp (diesels).



Wel blijft het opletten op de conditie van de distributieketting (rammels en ratels) en dan met name bij de viercilinder benzinemotoren. De ketting is niet zelden voortijdig aan vervanging toe. Doordat-ie aan de achterkant van de motor zit, is dit een dure reparatie. Maar doorrijden is geen optie, vanwege het risico op ernstige motorschade.

Heeft de E-klasse van jouw dromen luchtvering? Controleer dan vóór aankoop of het systeem naar behoren werkt, want de vervanging van een lekke compressor vergt een forse investering.

Auto's met een hoge kilometerstand krijgen vaak te maken met versleten motor- en achterassteunen. Over kilometers gesproken: check bij importauto's of de meterstand en de onderhoudshistorie volledig zijn gedocumenteerd. De E-klasse is immers een auto die bij uitstek voor lange afstanden wordt gebruikt, en teruggedraaide meters zijn geen onbekend fenomeen.

Hoeveel kost een leuke E-klasse?

Koop je een E-klasse als praktische kilometervreter, of ben je een liefhebber die eindelijk de auto van zijn dromen wil aanschaffen? In dat eerste geval zouden wij gaan voor een goed onderhouden E 220 CDI van na de facelift, en dan het liefst eentje met een paar pretpakketten aan boord. De 170 pk sterke viercilinder is krachtig genoeg en behoorlijk zuinig. Voor een bedrag tussen de 18.000 en 23.000 euro kun je op Marktplaats bijvoorbeeld kiezen uit diverse auto's, met iets meer of minder dan 200.000 kilometer op de klok.

Rijd je hoogstens 15.000 kilometer per jaar, maar wil je wel elke kilometer koninklijk afleggen, ga dan voor een mooie zescilinder sedan op benzine. Een E 350 CGI uit 2009 of 2010 heb je al vanaf 13.000 euro. Zoek je een exemplaar met minder dan een ton op de klok, reken dan op prijzen rond de 18 mille.