Deze elektrische SUV is goedkoper dan de Volvo EX30 maar groter dan de EX40

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Sorry als dit bericht je doet denken aan de Tell Sell-reclames van vroeger, maar Mitsubishi heeft een goede aanbieding die je aandacht verdient: een middelgrote elektrische SUV met 472 km range voor 32.990 euro. Maar wacht, er is meer …

Mitsubishi is niet het eerste merk waar je aan denkt als je een elektrische SUV zoekt. Het aanbod is ook zó groot in het elektrische C-segment. Maar de Mitsubishi Eclipse Cross is wel degelijk interessant: het is een kopie van de puike Renault Scenic met de zekerheid van 8 jaar garantie. Zoveel vertrouwen hebben de Japanners in de Franse techniek. Renault geeft zelf maar 5 jaar garantie.

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Elektrische C-SUV voor 32.990 euro

Dit is er aan de hand: Mitsubishi heeft aangekondigd dat de Eclipse Cross nieuwe batterijopties krijgt. Een vernieuwde 89 kWh NMC-batterij vervangt de eerdere 87 kWh-batterij en daarmee stijgt de actieradius van 635 naar 650 kilometer. Opladen gaat voortaan ook sneller. Niet langer duurt het 37 minuten om van 15 naar 80 procent te gaan, de ferme knaap zit na 28 minuten weer ‘vol’.

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Allemaal leuk en aardig, maar wij zijn gefocust op de nieuwe LFP-batterij van 67 kWh en 472 kilometer actieradius. Snelladen duurt 24 minuten, hij is 220 pk sterk en het trekgewicht bedraagt 1100 kg. In Nederland gaat-ie 35.990 euro kosten en dankzij een tijdelijke korting van 3000 euro, kun je voor 32.990 euro in een elektrische SUV van het formaat Volvo EX40 (vanaf 40.995 euro) rijden.

Groter dan EX40, goedkoper dan EX30

Om beter te begrijpen wat een goede aanbieding dit is, halen we zijn concurrenten erbij. Met een lengte van 4,47 meter is de Eclipse Cross een fractie langer dan de Volvo EX40 (4,44 m), terwijl hij met zijn prijs van 32.990 euro precies onder de Volvo EX30 (!) duikt (32.995 euro). En zo’n instap-EX30 heeft maar 51 kWh. Kortom, een goede deal.



Uitrusting en levertijd

We weten dat de Eclipse Cross met de zogeheten Mid Range-batterij later dit jaar leverbaar wordt. Wat we nog niet weten, is welke uitvoering je dan precies krijgt. Het huidige basismodel met de grote batterij is een luxe Intense-uitvoering, maar die kost ook meteen 43.490 euro. Daar zit eigenlijk alles op en aan, van stoelverwarming en een navigatiesysteem tot een warmtepomp en 19-inch lichtmetaal.

Hopelijk is de Eclipse Cross met 67 kWh van 32.990 euro ook zo’n riante Intense-uitvoering, maar dat zou wel heel gul zijn van de Japanners. Mogelijk introduceren ze een Pure-uitvoering met minder luxe. Hoe dan ook is dit een interessant aanbod.