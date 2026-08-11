Benzineprijs in Nederland al bijna op recordhoogte, en het wordt alleen maar erger

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Een liter Euro95 kost vandaag 2,546 euro, 0,9 cent meer dan een dag eerder, en diesel steeg met 1,4 cent naar 2,569 euro. Daarmee zit de prijs alweer boven het niveau van afgelopen maart en kruipt hij richting het hoogste punt van deze zomer, en dat is volgens deskundigen nog maar het begin.

De brandstofprijs maakte dit jaar al een achtbaan mee. In maart 2026 werd het record uit 2022 gebroken met 2,508 euro voor een liter benzine, waarna de prijs door oplopende spanningen in het Midden-Oosten op 21 juli nog verder opliep, tot een nieuw hoogtepunt van 2,603 euro. Begin augustus zakte de prijs kort, uit hoop op een heropening van de Straat van Hormuz, maar inmiddels klimt hij alweer terug omhoog en ligt hij nu opnieuw boven het niveau van maart. Die schommelingen laten vooral zien hoe gevoelig de pomp is voor de oliemarkt, terwijl er ondertussen een structureel probleem groeit dat niet vanzelf overwaait.

Brussel stuurt de rekening vanaf 2027

Vanaf 2027 komt er een Europese heffing bij die niets met de oliemarkt te maken heeft. Het nieuwe emissiehandelssysteem ETS2 gaat brandstofleveranciers laten betalen voor hun CO2-uitstoot, met de eerste veiling van uitstootrechten in januari 2027 en de eerste verplichte afdracht in 2028. Berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Rabobank lopen uiteen, maar komen uit op ergens tussen de 5 en 14 eurocent extra per liter, afhankelijk van hoe hoog de CO2-prijs uitpakt.

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Voor dieselrijders komt daar nog een reden bovenop. Sinds 2022 compenseert de overheid automobilisten met een tijdelijke accijnskorting, ingevoerd toen de energieprijzen uit de pan rezen. Die korting blijft voor benzine dankzij een gereserveerd budget van 900 miljoen euro ook na dit jaar bestaan, maar vervalt voor diesel gewoon per 1 januari 2027, goed voor naar schatting 12 cent extra per liter.