Veel Nederlandse automobilisten doen dit, zonder te weten dat ze hiervoor een boete kunnen krijgen

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Het is een klusje dat bijna iedereen weleens doet, zonder er ook maar een moment bij stil te staan of het eigenlijk wel mag. Toch kan diezelfde gewoonte in sommige gemeenten zomaar een bekeuring opleveren.

Voor veel automobilisten hoort het bij een vrije zaterdag: even lekker in de weer met een emmer, een spons en wat glansmiddel, totdat de auto er weer piekfijn bij staat. Niemand denkt er op dat moment bij na dat de gemeente hier iets van zou kunnen vinden. Toch is dat precies het probleem.

Een emmer sop op straat

Het gaat om het wassen van de auto op straat of de oprit, iets wat in Nederland niet landelijk geregeld is. Elke gemeente bepaalt zelf of het mag, en dat verschil zit vaak in de kleine lettertjes van de plaatselijke verordening.

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Waarom het mag worden beboet

De reden zit hem meestal in het water dat wegstroomt. Zeepresten en vuil belanden zo in het riool of, erger nog, in het oppervlaktewater, en dat geldt in sommige gemeenten als een vorm van verontreiniging. Daar staat een boete op, ongeacht hoe onschuldig het klusje zelf aanvoelt.

Grote verschillen per gemeente

De hoogte van de boete loopt behoorlijk uiteen. In de praktijk bewegen bedragen zich meestal tussen de 90 en 150 euro, met uitschieters tot 300 tot 440 euro in gemeenten die hier actief op controleren. Sommige gemeenten hebben zelfs per wijk andere regels, afhankelijk van bijvoorbeeld het rioolsysteem. Wie het zeker wil weten, checkt van tevoren de eigen gemeentelijke verordening, of wijkt uit naar een wasstraat.