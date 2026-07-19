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Wie in 2027 een verkeersovertreding begaat, is nóg duurder uit dan dit jaar. En dat terwijl de tarieven door de jaarlijkse verhogingen nu al hoger liggen dan ooit.

De verhogingen raken vrijwel iedere weggebruiker die betrapt wordt op een overtreding. Niet alleen de automobilist, maar ook fietsers en voetgangers komen aan de beurt. Volgens De Telegraaf, die zich baseert op goed geïnformeerde bronnen, houdt het kabinet vast aan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Ondanks de kritiek daarop vanuit verschillende richtingen (zie verderop in dit artikel).

Verkeersboetes zijn gekoppeld aan de consumentenprijsindex van het CBS, en omdat de prijzen stijgen, gaan de boetebedragen mee omhoog. Naar verwachting met 2,7 procent per 1 januari 2027. De exacte tarieven stelt het kabinet pas later officieel vast, dus de precieze bedragen kunnen nog licht afwijken.

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Zo veel duurder

Op basis van die verwachte 2,7 procent is wel een goede inschatting te maken. Door rood rijden gaat dan naar verwachting van 320 naar zo'n 328 euro, en een telefoon vasthouden achter het stuur van ongeveer 440 naar zo'n 452 euro.

Bij lichte overtredingen blijft het verschil beperkt tot een paar euro, bij de zwaardere loopt het op tot een tientje of meer. Bovenop elke boete komt daarnaast nog altijd 9 euro aan administratiekosten.

Kritiek van alle kanten

Opmerkelijk is dat de verhoging doorgaat terwijl de bezwaren zich opstapelen. Zowel het Openbaar Ministerie als de Raad voor de Rechtspraak vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan tot zwaardere strafbare feiten, en de Tweede Kamer nam eerder al moties aan om de bedragen niet langer met de inflatie te laten meestijgen.

Uit onderzoek van het WODC blijkt bovendien dat het oorspronkelijke doel van een boete, het bijsturen van gedrag, naar de achtergrond is verdwenen. In 2025 leverden verkeersboetes de staatskas ongeveer 923 miljoen euro op. Met de verhogingen voor 2027 komt daar naar schatting bijna 31 miljoen bij.

Boete verdubbelt nog steeds

Ondertussen blijft een pijnlijker punt deels bestaan. Wie zijn boete te laat betaalt, ziet het bedrag na verloop van tijd fors oplopen, al is die opbouw sinds juli 2026 iets milder.

Met de nieuwe gele herinneringsbrief (zie artikel hierboven) krijg je namelijk eerst een gratis waarschuwing en twee weken extra om het oorspronkelijke bedrag te betalen, voordat de verhoging alsnog in werking treedt. De verdubbeling is daarmee niet van tafel, maar wel makkelijker te ontlopen.