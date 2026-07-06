Krijg jij geld terug? Topadviseur Hoge Raad kraakt half miljard aan boeteverhogingen

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Wie een verkeersboete te laat betaalt, ziet het bedrag flink oplopen door verhogingen van het CJIB. Of dat mag, ligt nu bij de Hoge Raad. Inzet: een half miljard euro!

De rekensom is simpel. Betaal je een verkeersboete niet binnen acht weken, dan wordt het boetebedrag met 50 procent verhoogd. Blijft betaling daarna opnieuw uit, dan wordt het oorspronkelijke boetebedrag verdubbeld, maar ook de 50 procent verhoging van de eerste aanmaning moet worden voldaan. Een boete van 100 euro groeit zo zonder pardon uit tot 300 euro. Een nieuwe gele brief moet dat voortaan helpen voorkomen.

Rechter grijpt in

Voorkomen is één ding, maar de grotere vraag is of het CJIB die verhogingen eigenlijk wel zo mag opleggen. Die vraag ligt sinds kort bij de Hoge Raad, na een zaak van een man wiens zeven boetes door te laat betalen opliepen van 1029 naar 3087 euro. De advocaat-generaal, de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad, oordeelde deze week al dat zulke verhogingen niet altijd stroken met het Europees recht.

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Half miljard op de tocht

Draait het in het voordeel van de bestuurders uit, dan wordt het interessant. Acht de Hoge Raad de verhogingen in strijd met het recht, dan heeft de Staat jarenlang onterecht geld geïnd. Volgens de betrokken juristen gaat het over een periode van vijf jaar om ruim een half miljard euro. Vooral wie al moeite heeft met betalen, kan door één gemiste betaling snel in de schulden raken, precies de zorg die de advocaat-generaal benoemt.

Massaclaim voor gedupeerden

Vooruitlopend op de uitspraak, verzamelt adviesbureau Skandara nu gedupeerden onder de naam CJIB-claim.nl. Duizenden mensen hebben zich al aangemeld, en de organisatie mikt op minstens tienduizend deelnemers. Aanmelden kost niets en gebeurt op basis van no cure, no pay, waarna de claimorganisatie je dossier bij het CJIB opvraagt.

Reken alleen niet te snel op extra vakantiegeld. Het CJIB stort voorlopig helemaal niets automatisch terug, en de Hoge Raad moet nog beslissen. De verwachting is dat dat binnen de komende zes maanden gebeurt. Op tijd betalen blijft dus de goedkoopste optie. Maar wie zo'n verhoging de afgelopen jaren al betaalde, mag dus hopen op een (gedeeltelijke) teruggave.