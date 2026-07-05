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Drink je deze zomer in Italië te veel wijn, dan raak je zomaar je auto kwijt

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Een paar glazen wijn op een Italiaans terras zijn zo op. Maar stap je daarna achter het stuur, dan riskeer je in Italië meer dan een boete. Je loopt zelfs het risico je auto kwijt te raken.

De wettelijke grens ligt in Italië op 0,5 promille, net als in Nederland. Wie daar net overheen zit, krijgt een boete en een tijdelijk rijverbod. Maar de straffen lopen snel op, want vanaf 0,8 promille komen er een zware geldboete en mogelijk zelfs celstraf bij.

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Vanaf 1,5 promille

De zwaarste categorie begint bij 1,5 promille, dus drie keer zoveel als toegestaan. Dan hebben we het niet meer over één glaasje bij het eten, maar een niveau waarop je flink onder invloed bent. Kom je daarboven, dan riskeer je een boete tot 6000 euro, een rijontzegging tot twee jaar en een celstraf tot een jaar. Staat de auto op jouw naam, dan kan de politie die in beslag nemen en later per opbod verkopen.

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Ook lager al streng

Ook onder die grens is Italië streng. Voor wie het rijbewijs korter dan drie jaar heeft, geldt zelfs een absoluut alcoholverbod, dus nul promille. En bij ernstige overtredingen trekt Italië bij Italiaanse bestuurders ook punten af van het rijbewijs, dat met twintig punten begint. En ben je als Italiaan door je punten heen, dan moet je opnieuw examen doen.

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Zo voorkom je het

Het advies is simpel: ben je van plan een paar drankjes te doen, laat dan de auto staan. Of laat iemand rijden die geen alcohol drinkt. Een taxi nemen of een avondje lopen, is veiliger en bovendien een stuk goedkoper dan je auto terugkopen op een Italiaanse veiling.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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