COLUMN - Na een week in China verlang je naar een oude Citroën

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Liefhebbers van klassiekers en youngtimers hebben in China niets te zoeken. Met verbazing kijken ze daar naar de Europese liefde voor ooude techniek. Je wilt toch zeker het nieuwste van het nieuwste?

Oké, ik was weleens in China geweest. Maar dat was in Macau, het Chinese equivalent van Las Vegas. Na een week tussen de gokpaleizen kun je moeilijk beweren dat je iets van het land hebt gezien. Bovendien maakte ik deze reis in 2009 en is China sindsdien enorm veranderd.

De belangrijke Beijing Motor Show bood me een mooie gelegenheid voor een tweede kennismaking. Toen ik het bezoek voorbereidde, bedacht ik dat ik vrijwel niets van China wist. Ik had een overstap in Guangzhou, een stad waar ik nauwelijks van gehoord had. Maar als je alle voorsteden meetelt, wonen er 72 miljoen mensen; meer dan in heel Frankrijk … Tekstregels van Het Goede Doel schoten door mijn hoofd: “Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China, daar wordt het te druk.”

En druk was het. Wat me het meest opviel, was de bouwwoede. Complete wijken worden uit de grond gestampt. Niet organisch, zoals bij ons, maar alsof iemand lukraak op de kaart prikt en zegt: hier moet een stad komen. Het beeld is steeds hetzelfde. Honderden identieke torens, strak in het gelid. Geen variatie, geen laagbouw. Wijk na wijk na wijk … In Nederland worden Lelystad en de Bijlmermeer vaak aangehaald als mislukte stedenbouwkundige projecten. Maar vergeleken met de buitenwijken van Beijing of Zhengzhou, is Lelystad het Venetië van de Flevopolder.

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AI en gadgets

Het zal mijn Europese blik zijn. De liefde voor oude gebouwen zit waarschijnlijk diep in elke Europeaan. Zoals we ook onze klassieke auto’s koesteren. In China lijkt een auto na tien jaar afgeschreven. Een Volkswagen Golf IV is daar net zo’n curiosum als bij ons een Brilkever. Ik zag in een week tijd exact nul klassiekers op de openbare weg rijden. Hoe nieuwer je auto, hoe beter. Chinezen verleid je met AI, gadgets, games, spraaksturing en schermen en niet met een handmatige choke en dubbel klutsen.

Het gevoel bekroop me dat mijn liefde voor oude auto’s en gebouwen iets zegt over Europa. Wij kijken achterom, Chinezen kijken vooruit. Het was verfrissend om mijn Europese bril een week lang af te zetten. Maar toen ik op Schiphol landde, had ik de neiging om een Citroën DS te huren en naar het centrum van Amsterdam te rijden.

Deze column stond eerder in Auto Review 6/2025.