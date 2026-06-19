Je kunt de nieuwe BMW i3 nú bestellen, maar als je even wacht, ben je 10.000 euro goedkoper uit

Nieuws

Eindelijk: je kunt je slaapzak voor het BMW-dealerpand oprollen, naar binnen gaan en de nieuwe, veelbesproken BMW i3 bestellen. Of kun je beter huiswaarts keren en nog even wachten? Dat scheelt je bijna 10.000 euro!

Net als veel andere merken, heeft BMW er een handje van om nieuwe modellen in het begin alleen als dik aangekleed introductiemodel aan te bieden. Ze hebben meestal alles wat je hartje begeert, maar ook zaken die je misschien helemaal niet nodig hebt.

Prijs BMW i3 First Edition

Neem de BMW i3 50 xDrive First Edition. Je kunt 'm per omgaande bestellen vanaf 72.995 euro. Oké, een flinke schep geld, maar je krijgt er ook veel voor. Om te beginnen een WLTP-actieradius van 906 (!) kilometer én 800V-technologie. Het maximum snellaadvermogen bedraagt een indrukwekkende 400 kW. Dat betekent dat je - mits je zo'n dikke 400kW-snelllaadpaal kunt vinden - in slechts tien minuten 423 kilometer extra actieradius bijlaadt.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Vermogen en prestaties

Op het gebied van power en prestaties kom je in de vierwielaangedreven BMW i3 50 xDrive First Edition evenmin iets tekort. Dankzij 469 pk en 645 Nm koppel sprint de elektrische sportsedan in 4,7 seconden naar de 100 km/h.

Blijf op de hoogte van de BMW i3 met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Extra uitrusting First Edition

De meerwaarde van de First Edition zit 'm in de uitrusting. Zo heeft-ie ten opzichte van de standaardversie de volgende zaken aan boord: het voorruitbrede Panoramic Vision-intrumentarium, een slimme digitale sleutel, elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen, keyless entry en het uitgebreide pakket assistentiesystemen Driving Assistant Plus.

Daarbovenop trakteert de First Edition op het M Sportpakket. Dit omvat aankleding van het extrerieur met M Aerodynamics-onderdelen, blauwe M Sport-remmen en projectie uit de buitenspiegels met M-logo. Ook het interieur krijgt een speciaal design met een sportieve uitstraling en M Sport-accenten.

Prijs BMW i3 in standaardversie

Kun je wel zonder al die hebbedingetjes, maar wil je wel een i3 met hetzelfde gave Neue Klasse-design en dezelfde riante technische specificaties als de First Edition? Dan moet je nog even geduld hebben, maar je houdt dan ook bijna 10 mille in je zak. De standaardversie wordt namelijk leverbaar vanaf 63.301 euro. Dat scheelt om precies te zijn 9694 euro. Die kun je nu dan alvast uitgeven aan een luxe vakantie of een leuk hobbycabriootje ...

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.