Autoverkopen 2026: deze nieuwe modellen slaan aan (en deze niet)

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In 2025 werden heel wat nieuwe auto’s geïntroduceerd, maar verkopen ze een beetje in Nederland? We lichten er zeven modellen uit.

Mercedes CLA

EV-liefhebbers smullen van de Mercedes CLA: 800 volt-technologie, snelladen tot 320 kW, een batterij van 85 kWh en een actieradius tot 792 km (WLTP). Wauw. De Mercedes-dealers smullen mee, want de CLA is meteen de bestverkochte Mercedes van 2026 tot nu toe. Dat is niet alleen te denken aan de elektrische versie, de CLA is er ook met benzinemotor.

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Volvo ES90

Nederland Volvoland? Niet echt als het gaat om de nieuwe ES90. Grote zakenauto’s die géén SUV zijn, moeten vechten om de aandacht van de consument. De Volvo ES90 legt het met 128 registraties af tegen de BMW i5 (399). Aan de andere kant: de Mercedes EQE (42 registraties) is nog minder in trek.

Leapmotor B10

Voor een prijs van 27.995 euro verwacht je een auto uit het B-segment. Maar met een lengte van 4,52 meter is de nieuwe Leapmotor B10 een flink stuk groter. Een SUV die de compacte middenklasse zelfs bijna dreigt te overstijgen, en die uitblinkt met zijn riante interieur en minstens zo riante standaard-uitrusting. En dat voor nog geen 28 mille. Dat spreekt Nederlanders wel aan, want het aantal registraties in mei bedroeg 200. Het totaal staat op 550 en dat is prima voor een merk dat nog nog niet op het netvlies staat van de meeste kopers.

Renault 4

“Wat zien we de Renault 4 toch nog weinig rijden”, verzuchten we weleens op de redactie. De cijfers bevestigen wat we al dachten: 580 registraties houdt niet over. De Renault 5 is meer in trek; er werden 1560 exemplaren geregistreerd. Zelfs de kleine Twingo staat al op 128 registraties, terwijl deze auto nog maar net in Nederland is gearriveerd.

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Volkswagen Tayron

Hadden ze dat even goed gezien bij Volkswagen. Vorig jaar besloot het merk dat boven de Tiguan best ruimte was voor een grotere SUV, desgewenst met zeven zitplaatsen (behalve als je de PHEV bestelt). De dure Volkswagen Tayron is populairder dan klinkende modellen als de Polo, Golf en Passat. Nederlanders kopen of leasen massaal SUV’s van Volkswagen. De drie bestsellers zijn nu de Tiguan, de Tayron en de T-Roc.

Fiat Panda

Toen we begin 2025 met de Fiat Grande Panda reden, voorspelden we een gouden toekomst. De niet meer zo kleine Fiat ziet er reuzeschattig uit en is leverbaar als EV en met benzinemotor. Maar écht lekker loopt het niet met de Grande Panda: 403 registraties in 2026 is niet om over naar Turijn te schrijven. Terwijl zijn neven Citroën C3 (1063 registraties) en Opel Frontera (1093) wél lekker lopen. Niet verder vertellen, maar stiekem vinden wij de Grande Panda leuker …

Firefly

Goede verkoopcijfers zijn relatief. Bij Nio zouden tekenen voor de aantallen van de Grande Panda. Hun submerk Firefly leek onder een gunstig gesternte te komen. Het was de eerste Chinese EV waar wij hebberig van werden, bovendien reed-ie aardig en was-ie ruim voor de Volkswagen ID. Polo al leverbaar. De prijs van bijna 30.000 euro vonden we optimistisch. Dat bleken famous last words: dit jaar is de Firefly goed voor - zet je schrap - 33 registraties. Zelfs bij Bentley lachen ze daarom; de Continental wist al 61 Nederlanders te verleiden.