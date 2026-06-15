Toyota-topman geeft toe: "De overstap naar elektrisch is mijn grootste angst"

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Toyota's bekendste topman is verrassend eerlijk: hij houdt van de benzinemotor. Akio Toyoda noemt de overstap naar de elektrische auto zelfs zijn grootste angst.

Dat geeft hij aan in gesprek met Carwow. Gevraagd naar zijn grootste angst voor de toekomst van de auto-industrie, antwoordt Akio Toyoda dat iedereen overstapt maakt naar een elektrische auto. Een paar jaar geleden, zegt hij, was hij nog de enige die tegen de media hardop durfde te zeggen dat hij de geur, het geluid en de motoren mist, en dat hij de banen van motorenbouwers wil behouden.

Een eenzame strijd

Veel topmensen in de industrie delen die passie niet, stelt Toyoda. "Het lijkt erop dat ik de enige ben, ik voel me erg alleen", zegt hij. Hij erkent dat Toyota laat is met de overstap naar volledig elektrisch, maar houdt voet bij stuk. Volgens hem knokken de echte autoliefhebbers binnen automerken voor de toekomst van de verbrandingsmotor.

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Meersporenstrategie

Voor Toyoda draait autorijden om meer dan rendement en regelgeving. Hij erkent dat er klimaatneutrale auto's moeten komen, en dat diezelfde auto's winst moeten opleveren, maar opwindend vindt hij dat niet. "De auto is mijn speeltje. Ik wil de auto bouwen die ik in mijn garage wil houden", aldus de topman.

Zijn liefde voor verbrandingsmotoren past bij de houding van Toyota. De Japanners hanteren een meersporenstrategie en zetten naast elektrisch ook in op hybrides en benzine. Ook waterstof is een van de pijlers van het merk. Bovendien worden rigoureuze maatregelen niet geschuwd: vorige week schrapte het bedrijf bijvoorbeeld nog de Lexus LF-ZC, een elektrische sedan die de eerste Toyota met solid-state-accu had moeten worden.

Met EV's gevulde showrooms

We snappen Akio Toyoda best, verbrandingsmotoren klinken nu eenmaal lekker. Maar de oud-CEO moet ook in de spiegel kijken. Op EV-gebied zet Toyota voorlopig geen nieuwe maatstaven. Tot ongeveer een jaar geleden had het merk maar één elektrische personenauto in de showroom, de Toyota bZ4X. Die auto was vrij gemiddeld.

Inmiddels zijn de Urban Cruiser, C-HR+ en bZ4X Touring erbij gekomen. Waarbij de Urban Cruiser (ontwikkeld door Suzuki) vergeleken met andere EV's matig presteert met zijn actieradius, zijn laadtijden, zijn verbruik en zijn rijeigenschappen. Op EV-gebied zijn de Japanse merken ingehaald door China. En dat mag Toyoda zichzelf best een beetje aanrekenen, hoe begrijpelijk zijn liefde voor benzine ook is.