De mooiste auto ter wereld is plotseling 5000 euro goedkoper geworden

De Mazda 6e won vorige maand nog de titel van mooiste auto ter wereld. Nu heeft Mazda de elektrische sedan duizenden euro's goedkoper gemaakt.

Mazda Nederland introduceert nieuwe Business Edition-uitvoeringen die de bestaande modellen uit de prijslijst vervangen. De Takumi Business Edition, met 258 pk en een 68,8 kWh-accu (479 km) kost voortaan 39.990 euro. Dat maakt 'm 5 mille goedkoper dan het vorige instapmodel. Voor de extra luxe Takumi Plus Business Edition met dezelfde aandrijflijn betaal je 41.940 euro.

Wie meer rijbereik wil, kan kiezen voor de Long Range-varianten met 80 kWh en 552 kilometer, als Takumi Business Edition te koop voor 41.590 euro en als Takumi Plus Business Edition voor 43.540 euro. Dus de grote batterij heeft een bescheiden meerprijs van 1600 euro.

Wel is het zo dat de Business Editions voorraadmodellen zijn en momenteel de enige Mazda's 6e die de Nederlandse importeur aanbiedt. Hoe lang en in welke uitvoeringen de 6e beschikbaar blijft, is daarmee niet duidelijk.

Nieuwe prijzen Mazda 6e op een rijtje

Uitvoering Accu / Bereik Prijs Takumi Business Edition 68,8 kWh / 479 km € 39.990 Takumi Plus Business Edition 68,8 kWh / 479 km € 41.940 Long Range Takumi Business Edition 80 kWh / 552 km € 41.590 Long Range Takumi Plus Business Edition 80 kWh / 552 km € 43.540

De mooiste auto ter wereld

Door de prijsverlaging is de mooiste auto ter wereld dus flink goedkoper geworden. Mooiste auto ter wereld? Jazeker, want begin april won hij de World Car Design of the Year. Die prijs wordt toegekend door een jury van zo'n honderd autojournalisten uit 33 landen.

Maar de Mazda 6e bewijst ook dat een mooie auto niet automatisch ook een goede Mazda is. Het model rijdt niet zo dynamisch als je van een Mazda verwacht en de bediening die grotendeels via het aanraakscherm loopt, is ook niet je van het. Bovendien lijkt de hoge zitpositie niet berekend op lange Nederlanders.



Mazda 6e in Nederland

In Nederland werd de Mazda 6e vorig jaar 582 keer verkocht, en in de eerste vier maanden van 2026 218 keer. Nog geen overweldigende cijfers dus, maar Mazda zal hopen dat de prijsverlaging meer interesse kan wekken voor het model.