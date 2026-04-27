Porsche draait 180 graden en wil tóch Hyundai nadoen met zijn EV's

Nog geen twee jaar geleden noemde Porsche het idee om schakelen in een EV te simuleren onzinnig. Nu lijkt het merk van gedachten veranderd, want het overweegt juist te doen wat Hyundai al deed.

Het was een stevige uitspraak, destijds. Porsche-coureur Lars Kern liet in 2024 optekenen dat de elektrische aandrijflijn simpelweg beter is dan een met een verbrandingsmotor, en dat het merk geen reden zag om iets uit het verleden te simuleren. Aanleiding was de Hyundai Ioniq 5 N, die als eerste EV ooit gesimuleerde versnellingen aan boord had. Zie het bericht hieronder.

Van kritiek naar bewondering

Nu, minder dan twee jaar later, klinkt er een heel ander geluid uit Zuffenhausen. Andreas Preuninger, baas van de Porsche GT-divisie, vertelde aan Autocar dat hij het systeem van de Ioniq 5 N persoonlijk heeft uitgeprobeerd en zeer onder de indruk was. Vooral het realisme van de gesimuleerde versnellingsbak van de 601 pk sterke EV wist de Porsche-topman te imponeren.

En dan heeft-i nog niet eens gereden met de Hyundai EV6 N, die door z'n lagere zwaartepunt nog beter rijdt dan z'n SUV-broer. Zie het artikel hieronder.

Preuninger hint dat zo'n systeem, gecombineerd met het typische Porsche stuur- en rempedaalgevoel, een uiterst betrokken rijdersauto kan opleveren. Bij de Porsche GT-afdeling zijn altijd intensieve discussies gaande over hoe het rijplezier te verbeteren, zo zegt hij, en dat leidt juist tot innovatie.

Hyundai als voorbeeld

De Hyundai Ioniq 5 N heeft een nep-toerentalbereik dat de vermogensopbouw laat aanvoelen als een traditionele verbrandingsmotor, met flippers achter het stuur voor handmatig schakelen. Motorgeluiden worden daarbij in de cabine gepompt, maar het systeem is ook gewoon uit te zetten.

Niet iedereen in de branche is even enthousiast. Lamborghini-baas Stephan Winkelmann liet onlangs weten dat zijn merk niets ziet in een vergelijkbaar systeem: alles wat niet echt is, wil Lamborghini liever niet aanbieden.

Of Porsche daadwerkelijk gesimuleerde versnellingen introduceert, is nog niet zeker. Maar dat zelfs Porsche, de luidste scepticus van twee jaar geleden, nu serieus nadenkt over hetzelfde systeem, is misschien wel het grootste compliment dat Hyundai kon krijgen.