Waarom eigenaren van deze Toyota er plotseling meer power bij krijgen

Nieuws

De Toyota GR Yaris krijgt er zomaar wat extra pit bij, zonder dat er ook maar één bout wordt vervangen. Het gaat niet om meer pk’s, maar om extra koppel.



Toyota introduceert namelijk ‘Factory Tuning’, een softwarematige upgrade die bestaande modellen net wat scherper maakt.

Meer koppel zonder sleutelen

Met de Factory Tuning stijgt het maximale koppel van de Toyota GR Yaris van 360 naar 380 Nm. Dat is geen wereldschokkend verschil op papier, maar in de praktijk zorgt extra koppel vaak voor merkbaar betere trekkracht, vooral bij lagere toeren.

Het gaat om modellen uit 2020 tot en met 2023, die via de dealer deze update kunnen krijgen.

Instellingen naar smaak aan te passen

Naast die extra trekkracht draait het vooral om personalisatie. Eigenaren kunnen kiezen uit verschillende instellingen voor de gasrespons, de stuurbekrachtiging en de manier waarop de krachten over de vier wielen wordt verdeeld.

Toyota biedt drie voorgekauwde standen aan, variërend van een speelsere Rally-setup tot een meer circuitgerichte Race-afstelling. Wie wil, kan zelfs een volledig eigen configuratie laten instellen.

Gewoon via de dealer, mét garantie

Het hele pakket wordt simpelweg via de Toyota-dealer in de auto geladen. Belangrijk detail: de garantie blijft gewoon behouden, wat het een stuk laagdrempeliger maakt dan tuning door een externe partij.

Dit kost het

De Factory Tuning is per direct beschikbaar en kost 945 euro inclusief btw. Daarmee koop je dus geen extra pk’s, maar wel meer koppel en een beter te personaliseren GR Yaris.