Waarom dit hét moment is om je elektrische auto weg te doen

Door Gert Wegman
De huidige recordprijzen aan de pomp zorgen voor paniek onder eigenaren van auto’s met verbrandingsmotor. Tenminste, zo interpreteren wij de plotselinge run op tweedehands elektrische auto’s. Daar kun jij als EV-rijder je voordeel mee doen.

In maart werden volgens de statistieken van de RDC bijna 14.000 tweedehands elektrische auto’s verkocht: 13.843 om precies te zijn. Dat is bijna de helft meer dan in februari en zelfs bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Opvallend, want de totale occasionmarkt bleef vrijwel stabiel. In maart werden in totaal 183.209 gebruikte auto’s verkocht, nagenoeg gelijk aan dezelfde maand in 2025. De groei zit dus vrijwel volledig bij elektrisch.

Brandstofprijzen als aanjager

De timing is geen toeval. Maart was de eerste volledige maand na het uitbreken van de oorlog in Iran en de daaropvolgende stijging van de brandstofprijzen. Dat lijkt direct effect te hebben op het gedrag van kopers.

De rekensom is simpel: tanken wordt duurder, terwijl elektrische occasions steeds betaalbaarder worden. Dat maakt de overstap voor een grotere groep consumenten interessant.

Aanbod tweedehands EV's groeit snel

Naast de recordhoge brandstofprijzen speelt ook het groeiende aanbod een belangrijke rol. Je vindt steeds meer elektrische leaseauto’s op de tweedehandsmarkt, waardoor kopers meer keus hebben. Op Marktplaats alleen is er keus uit meer dan 17.000 stuks. 

Over het hele eerste kwartaal werden 34.862 gebruikte EV’s verkocht, een stijging van bijna 60 procent. In dezelfde periode daalde de totale occasionmarkt juist licht met 2,1 procent.

Marktaandeel verdubbeld

Het marktaandeel van elektrische occasions groeit hard. In maart lag dat op 7,6 procent, tegenover 3,8 procent een jaar eerder. Ook ten opzichte van februari (5,6 procent) is een duidelijke stijging zichtbaar.

Op kwartaalbasis komt het marktaandeel uit op 6,6 procent. Volgens Bovag lijkt elektrisch daarmee 'definitief door te breken in de occasionmarkt'. Die conclusie lijkt ons een tikkeltje voorbarig. Sowieso loopt het marktaandeel van EV's op de tweedehandsmarkt nog ver achter bij dat van nieuwe auto's. Dat lag in het eerste kwartaal van 2026 op ruim 30 procent.

Doe hier als EV-rijder je voordeel mee

Maar wat koop jij hiervoor als je al een paar jaar in een elektrische auto rijdt? Simpel: door de grote vraag van dit moment raak je hem gemakkelijk kwijt als je hem te koop zet of wilt inruilen. Tegelijkertijd strooien dealers met kortingen en speciale aanbiedingen om hun nieuwe EV’s aan de man te brengen. Bovendien is de keus in – ook betaalbare – nieuwe EV’s groter dan ooit.

Kortom, dit is een gunstig moment om je huidige elektrische auto te verruilen voor een splinternieuwe. Tegen een relatief geringe investering krijg je weer een kersverse accu, met doorgaans een grotere actieradius, daarnaast hebben de nieuwste EV's vaak een completere, modernere uitrusting dan hun voorgangers.

Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

