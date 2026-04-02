Mercedes GLE (2026): coupé-versie en dieselmotor overleven de facelift (+video)

De Mercedes GLE krijgt een grondige facelift. Daarbij werden alle motoren verbeterd (ook de diesel) en zien we sterretjes als we kijken naar de nieuwe grille.

Veel dingen blijven hetzelfde bij de facelift, de Mercedes GLE is gewoon weer leverbaar als klassieke SUV, als SUV-coupé en als sportieve AMG 53. Vierwielaandrijving is standaard op alle versies. Toch zegt Mercedes dat de vernieuwde GLE drieduizend nieuwe onderdelen heeft.

GLE Coupé toch niet dood

Het is best verrassend dat de GLE Coupé gewoon leverbaar blijft. In het najaar van 2024 vond de CEO van Mercedes dat het veel te veel modellen in de prijslijst had staan (in totaal 45) en dat er flink geschrapt zou worden.

Er werd gefluisterd dat de coupéversies van de GLC en GLE opgeofferd werden, maar dat is niet gebeurd. Wereldwijd is de coupé goed voor ongeveer 15 procent van de GLE-verkopen.

Sterrenstof

Het uiterlijk werd behoorlijk aangepakt en dat zie je vooral aan de voorkant. De Mercedes-ontwerpers hadden misschien het nummer Sterrenstof van De Jeugd van Tegenwoordig opstaan, want werkelijk overal keert de ster terug als prominent designelement. Je ziet het bijvoorbeeld in de stervormige lichtsignatuur en de sterretjes in de grille. Ook de lichtunits aan de achterkant hebben de vorm van een ster. Verder herken je de gefacelifte GLE aan een black panel rond de grille. Rond de Mercedes-ster is juist wel chroom gebruikt.

Mercedes GLE gewoon met diesel

Alle motorvarianten krijgen iets meer vermogen. Als eerste een verrassend nieuwtje: de GLE blijft gewoon leverbaar met een dieselmotor. Je kunt zelfs kiezen uit twee varianten, een met 286 pk en een met 367 pk. Het gaat in beide gevallen om een drieliter zescilinder.

Voor de benzineklanten heeft Mercedes aardig wat opties. Instappen doe je met de GLE 450 4Matic, die 381 pk levert. Het koppel steeg met 12 procent naar 560 Nm. Ook de plug-in hybride GLE 450e 4Matic maakt gebruik van deze zes-in-lijnmotor. De motor levert 75 pk meer dan zijn voorganger en je kunt maximaal 106 kilometer volledig elektrisch rijden.

Het topmodel zonder AMG-logo, de GLE 580, heeft een 4,0-liter V8 met 537 pk. Vind je dat niet genoeg, dan kun je altijd bij AMG terecht. Je krijgt meer vermogen, maar minder cilinders. Als Mercedes-AMG GLE 53 levert de 3,0-liter zescilinder 449 pk. Daarbij krijgt-ie ondersteuning van een geïntegreerde startgenerator met 23 pk. De topversie is de Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid. Deze heeft dezelfde motor, maar die krijgt ook nog assistentie van een 184 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt daarmee uit op 585 pk.

Schermtijd

In het interieur ontkom je niet aan het enorme MBUX Superscreen. Dit bestaat uit drie afzonderlijke displays van elk 12,3 inch (ruim 30 cm), die achter één groot glazen paneel zijn geplaatst. Met de facelift heeft Mercedes de rest van het dashboard opnieuw vormgegeven, inclusief nieuwe ventilatieroosters en sfeerverlichting.

Mercedes is het aan zijn stand verplicht om ook nog eens kritisch het comfort onder de loep te nemen. Dat resulteerde in het optionele E-Active Body Control, dat de vering en demping automatisch aan de rijsituatie aanpast. De regeleenheden analyseren de weg 1000 keer per seconde, weet Mercedes te melden. De inzittenden zouden nauwelijks iets moeten werken van de staat van het asfalt.

Extra handig is dat het systeem zich ook aanpast als er een aanhanger achter de auto wordt gekoppeld. De GLE mag een aanhanger trekken van 3,5 ton.

Mercedes GLE prijs en levertijd

Mercedes heeft nog niets verteld over de prijzen van de GLE en GLE Coupé. Wel kun je de auto al reserveren via de website. Maar ook over de levertijden houdt Mercedes de lippen nog stijf op elkaar. De prijzen van de oude GLE lagen grofweg tussen de 150.000 en 250.000 euro, de coupé is doorgaans enkele duizenden euro's duurder.