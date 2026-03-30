MG maakt benzinemotor fluisterstil met techniek uit je koptelefoon

MG werkt aan een nieuwe generatie hybrides die niet alleen zuinig, maar ook opvallend stil zijn. Daarvoor grijpt het merk naar techniek die je waarschijnlijk al kent van je koptelefoon.

De nieuwe Hybrid+-aandrijflijn, ontwikkeld in het Europese R&D-centrum in Frankfurt, introduceert onder meer een elektrische turbo en een systeem dat trillingen actief tegengaat. Dat laatste moet het comfort naar een hoger niveau tillen.

Geluid onderdrukken met noise cancelling

De grootste blikvanger is de manier waarop MG motorgeluid en trillingen aanpakt. De elektromotor van de hybride aandrijflijn wordt namelijk niet alleen gebruikt voor aandrijving, maar ook om trillingen van de verbrandingsmotor te neutraliseren.

Met sensoren wordt continu berekend hoeveel tegenkracht nodig is, waarna de elektromotor die exact levert. Het resultaat is vergelijkbaar met noise-cancelling koptelefoons, waarbij storende geluiden actief worden weggefilterd.

Ook geen turbogat meer

Naast stilte mikt MG ook op prestaties. De nieuwe e-turbo kan tot wel 70.000 toeren per minuut draaien, waardoor het bekende turbogat vrijwel verdwijnt.

Volgens MG zorgt dit voor een soepelere vermogensafgifte en een betere balans tussen de elektrische- en benzine-aandrijving, iets waar Europese rijders volgens het merk veel waarde aan hechten.

Comfortabeler en efficiënter

De techniek levert niet alleen meer rust in het interieur op, maar moet ook de efficiëntie verbeteren. Minder trillingen betekent namelijk minder energieverlies via warmte en mechanische beweging.

In combinatie met een grotere batterij van 1,83 kWh moeten de nieuwe Hybrid+-modellen stiller, sneller en zuiniger zijn dan hun voorgangers.

Vooruitgang bij elektrische modellen

MG werkt daarnaast aan een nieuwe semi-solid-state batterij, die later dit jaar zijn debuut maakt. Deze accu bevat voor 95 procent een vaste elektrolyt en moet zorgen voor meer actieradius, snellere laadtijden en betere prestaties bij verschillende temperaturen.

Op termijn mikt MG zelfs op een actieradius van zo’n 1000 kilometer, terwijl het accupakket lichter en compacter kan worden. Dat levert niet alleen gewichtsvoordeel op, maar ook extra binnenruimte.