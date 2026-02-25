Europa omarmt dit Chinese merk massaal, maar Nederland laat het links liggen

Nieuws

MG schrijft geschiedenis in Europa. Het merk is als eerste Chinese autobouwer door de grens van één miljoen verkochte auto’s in de EU en het Verenigd Koninkrijk gegaan. Een knappe prestatie, al hebben ze dat niet te danken aan de Nederlandse autokoper …



MG, ooit Brits maar sinds 2007 in handen van het Chinese SAIC, verkocht in 2025 meer dan 300.000 auto’s in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is het voor het elfde jaar op rij het bestverkopende Chinese merk in Europa. MG is tevens het enige Chinese automerk in de Europese verkoop-top 20 (plek 16).

Alles over de automarkt en al het andere nieuws goed in de gaten houden? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip De hybride Volkswagen T-Roc De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*. Ontdek 'm nu

Europa omarmt MG

Vooral de hybride-modellen doen het goed, met 137.000 verkochte exemplaren - een groei van 300 procent. Daarnaast wist MG 46.000 volledig elektrische auto’s af te zetten.

MG presteert niet alleen beter dan andere Chinese fabrikanten, maar ook duidelijk beter dan de markt als geheel. Het merk noteerde een groei van 18,6 procent op jaarbasis (EU, zonder VK), terwijl de Europese automarkt in dezelfde periode juist met 0,9 procent daalde.

De opmars van MG in Europa is razendsnel gegaan. In 2021 verkocht MG nog ruim 50.000 auto’s, in 2022 werd Europa de eerste buitenlandse markt met meer dan 100.000 verkochte exemplaren en in 2023 stond de teller al op 200.000 stuks. Inmiddels zijn in landen als Italië, Spanje en Frankrijk al meer dan 100.000 MG’s verkocht, gerekend over de totale periode. Het Verenigd Koninkrijk is veruit de grootste markt, met cumulatief meer dan 370.000 verkochte auto’s, waarvan meer dan 100.000 volledig elektrisch.

Ook dit jaar zet de trend door. Alleen al in januari leverde MG in Europa bijna 26.000 auto’s af, een stijging van circa 15 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Nederland blijft achter

En dan Nederland. Hier zijn we een stuk minder enthousiast. In 2025 werden slechts 2488 MG’s op kenteken gezet, terwijl in januari van dit jaar de teller bleef steken op 250 registraties. Dat steekt schril af tegen de honderdduizenden die elders in Europa worden verkocht.

Het Nederlandse MG-avontuur begon met 1019 auto’s in 2019 en 2206 in 2020, waarna het merk terugviel naar 1054 in 2021 en 1504 in 2022. In 2024 kwam MG uit op 2355 registraties, opnieuw geen cijfers om van te watertanden. Alleen 2023 brak met dat patroon, toen ineens 6109 MG’s een Nederlands kenteken kregen.

Uitschieter in 2023

Die piek in 2023 is interessant. Met ruim zesduizend registraties leek MG ineens vaste voet aan de grond te krijgen in ons land, maar dat bleek van korte duur. In 2024 zakte het merk weer terug naar het niveau van daarvoor.

Waar dat aan ligt, blijft gissen. Prijsstelling, concurrentie van andere Chinese merken of simpelweg een gebrek aan merkvertrouwen, het kan allemaal meespelen. Feit is dat MG in Europa records breekt, terwijl het in Nederland maar moeilijk vaste voet aan de grond krijgt.