Deze smartphonefabrikant maakt nu de snelste auto van de Nordschleife

Nieuws

Houd het Chinese merk Xiaomi in de gaten. Twee jaar geleden kwam het eerste model op de markt, inmiddels worden records verpulverd en moet de Porsche Macan Turbo zich zorgen maken over de nieuwe Xiaomi YU7 GT.

Het klinkt als een sprookje: smartphonebouwer waagt zich aan een auto, en twee jaar later wordt een toptijd geklokt op de Nordschleife. En toch is dit exact wat gebeurde met het Chinese merk Xiaomi.

Het eerste model, de Xiaomi SU7, zette als Ultra met het Track Package een tijd van 7:04,957 minuten neer op het meest beroemde asfalt van de wereld. Dat is de snelste rondetijd ooit van een productieauto.

Twee jaar na de introductie van het eerste model geeft Xiaomi de SU7, een elektrische sportsedan, al een facelift. Concrete plannen voor een introductie in Europa zijn er niet, maar de geruchten worden steeds sterker dat Xiaomi in 2027 onze kant op komt. Vandaar dat het nieuws over dit merk onze warme belangstelling heeft en we je graag vertellen wat de plannen zijn.

Xiaomi SU7 actieradius en laadtijden

Chinese merken verbeteren in duizelingwekkend tempo de laadtijden en het rijbereik van EV’s. Van de topversie van de SU7 is bekend dat-ie in 15 minuten 670 kilometer aan rijbereik kan bijladen. De batterij laadt in slechts 12 minuten van 10 naar 80 procent. Afhankelijk van de uitvoering, varieert de actieradius van 720 km tot 902 km. Al moet je deze getallen met een korrel zout nemen, want de Chinese meetmethode is minder streng dan de Europese.

De prestaties zijn al net zo indrukwekkend. De topversie raffelt in 3,1 seconden de sprint van 0 naar 100 km/h af en heeft een topsnelheid van 265 km/h.

Voorlopig is de gefacelifte SU7 alleen in China leverbaar, met prijzen waarom we in Nederland lachen. Omgerekend betaal je 27.600 euro voor de Standard en 38.200 euro voor de topversie. De Europese merken zien de komst van Xiaomi in 2027 ongetwijfeld met licht knikkende knieën tegemoet.

Chinese merken werken in razend tempo aan nieuwe EV-techniek. Volg het laatste nieuws samen met ons.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Chinese Porsche Macan Turbo

Ondertussen is Xiaomi ook met een ander model regelmatig te vinden op de Nordschleife. Dat is de YU7 GT, een concurrent van de Porsche Macan Turbo, die liefst 990 pk levert. Daar steekt de Porsche bleekjes tegen af, met zijn 639 pk. Een batterij van 101,7 kWh is volgens de Chinese CLTC-testcyclus goed voor een actieradius van 705 kilometer. De Xiaomi YU7 GT maakt waarschijnlijk zijn debuut op de Beijing Motor Show in april.