Ondanks spotgoedkope benzine willen steeds meer Amerikanen een EV

De gemiddelde benzineprijs in de VS ligt op het hoogste niveau in bijna drie jaar. Dat zorgt ervoor dat de interesse in EV’s snel toeneemt. En dat terwijl de Amerikaanse benzineprijzen eigenlijk niks voorstellen.

Door de spanningen in het Midden-Oosten zijn de olie- en brandstofprijzen de lucht in geschoten. Wereldwijd voelen automobilisten de gevolgen bijna dagelijks in hun portemonnee en voorlopig lijkt het einde nog niet in zicht. Elke tankbeurt is het weer afwachten welk schrikbarend hoge bedrag er nu weer op de bon verschijnt.

Meer online interesse in EV’s

In Nederland betalen we momenteel gemiddeld 2,31 euro voor een liter benzine. Voor diesel wordt zelfs het ongekende bedrag van 2,45 euro de liter gevraagd.

Ook Amerikanen betalen zich blauw aan de pomp en dat had meteen gevolgen voor de zoekopdrachten naar nieuwe en tweedehands auto’s. Volgens autoplatform CarEdge is het aantal online zoekopdrachten naar elektrische en hybride modellen in drie weken tijd met zo’n 20 procent gestegen.

“Binnen 48 uur na het uitbreken van het conflict zagen we al een duidelijke piek”, zegt analist Justin Fischer tegen The Guardian. “Als de brandstofprijzen langer hoog blijven, zal die interesse alleen maar verder toenemen.”

Amerikaanse benzine nog belachelijk goedkoop

Maar als we uitrekenen hoeveel Amerikanen voor benzine betalen, barsten we als Nederlanders bijna in lachen uit.

Per gallon kost benzine in de VS nu gemiddeld 3,90 dollar. Omgerekend is dat 95 eurocent per liter. Maar ja, Amerikanen rijden gemiddeld ook in veel onzuiniger auto’s dan wij - en dan voel je het ook eerder in de portemonnee.

VS lopen ver achter op Europa en China

Als het gaat om elektrische mobiliteit, lopen de VS helemaal ver achter op Europa en China. Afgelopen jaar was slechts 7,8 procent van de Amerikaanse autoverkopen volledig elektrisch. In Europa lag dat rond de 20 procent en in China zelfs op 48 procent.

En als het aan de regering Trump ligt, blijft dat ook zo. Subsidies voor EV’s zijn deels afgebouwd en de regelgeving rond verbruik en uitstoot is versoepeld. De federale overheid oefent zelfs politieke druk uit op staten zoals Californië, die juist strengere uitstootdoelstellingen hanteren het lijkt de omgekeerde wereld.

Hybride en tweedehands EV's winnen terrein

Maar de vraag is of de wal het schip niet gaat keren. Op social media ventileren Amerikaanse EV-rijders graag hun leedvermaak over landgenoten die zich beklagen over de benzinekosten van hun ouderwetse benzineslurpers.

Blijkbaar zijn veel Amerikanen daar gevoelig voor, zo blijkt uit de sterk gestegen belangstelling voor EV’s en hybrides. En dan met name voor tweedehands exemplaren. Voor veel Amerikanen zijn nieuwe elektrische auto’s nog altijd relatief duur, maar gebruikte modellen worden steeds bereikbaarder.

Tijdelijke trendbreuk of ommekeer?

Daarnaast lijken hybrides – zoals de Toyota RAV4 en Camry – een veilige tussenstap. Ze bieden lagere brandstofkosten zonder afhankelijk te zijn van laadinfrastructuur. De vraag is echter hoelang de Amerikanen hun belangstelling voor zuiniger alternatieven behouden. Zal de angst voor hoge benzineprijzen ook na een einde aan de huidige oorlog in het Midden-Oosten blijven hangen? Of vervalt iedereen daarna weer in oude gewoontes? De tijd zal het leren.