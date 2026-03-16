Voertuig waarvan je het nooit zou verwachten wordt hybride

Nieuws

Hybride aandrijflijnen duiken overal op, maar deze zag bijna niemand aankomen. Europa werkt aan een nieuwe gevechtstank (!) die deels elektrisch wordt.



Europa werkt al jaren aan de opvolger van twee bekende tanks: de Duitse Leopard 2 en de Franse Leclerc. Die modellen stammen respectievelijk uit de jaren zeventig en negentig en raken langzaam verouderd. Hun gezamenlijke vervanger staat voorlopig bekend als het Main Ground Combat System, kortweg MGCS.

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief voor meer van dit soort artikelen!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Europese samenwerking

Het MGCS-project werd in 2017 aangekondigd door Duitsland en Frankrijk. De ontwikkeling is in de handen van defensieconcern KNDS, een samenwerking tussen het Duitse KMW en het Franse Nexter, samen met het Duitse Rheinmetall.

Het nieuwe voertuig laat nog wel even op zich wachten. Volgens de huidige planning moet de tank pas rond 2045 operationeel worden.





Tank met hybride aandrijving

Ondertussen worden wel steeds meer technische details bekend. Zo heeft de Duitse defensieorganisatie BAAINBw gekozen voor een hybride aandrijflijn, gecombineerd met een geëlektrificeerde transmissie van ZF.

Daarmee wordt het MGCS de eerste zware rupsvoertuig-tank ooit met een zogenoemde parallel-hybride aandrijving. Zijn techniek lijkt dus meer op die van de Toyota Prius dan die van de BMW i3 REX - een serie-hybride auto.

Bijna 1900 pk

De aandrijflijn bestaat uit een nieuwe tiencilinder dieselmotor uit de mtu Series 199 van Rolls-Royce. Die levert maximaal 1475 pk en vormt het hart van een hybride systeem dat in totaal zo’n 1877 pk kan leveren.

De elektromotor draagt dus ook honderden paardenkrachten bij. Hij kan de dieselmotor ondersteunen of juist energie terugwinnen tijdens het remmen. Dat moet zorgen voor een lager verbruik en meer wendbaarheid op het slagveld.

Eerste tests later dit decennium

De eerste prototypes van het zogeheten ‘powerpack’ worden tegen het einde van dit decennium getest. Begin jaren dertig zouden de eerste productiesystemen klaar moeten zijn.

Als de tank uiteindelijk klaar is voor gebruik, zal hij in eerste instantie worden ingezet door Duitsland en Frankrijk. Andere Europese landen, waaronder Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, hebben ook interesse getoond.