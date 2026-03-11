Het laatste merk dat je zou verwachten wil in de Formule 1 racen

Nieuws

Sinds dit jaar doen Ford, Cadillac en Audi mee in de Formule 1, maar nu dient zich wel een hele opvallende kandidaat aan. Een van ’s werelds grootste elektrische autofabrikanten zou namelijk overwegen om de stap naar de koningsklasse van de autosport te zetten.



BYD, inmiddels de grootste verkoper van elektrische auto’s ter wereld, onderzoekt volgens Bloomberg de mogelijkheden om in de Formule 1 te stappen. Daarmee zou het Chinese merk voor het eerst actief worden in de hoogste regionen van de autosport.

Wereldwijde bekendheid vergroten

De interesse in de Formule 1 past in BYD’s ambitie om zijn merk buiten China sterker op de kaart te zetten. Hoewel het merk wereldwijd steeds meer auto’s verkoopt, blijft het imago in veel markten achter bij dat van gevestigde merken.

Terwijl BYD ondertussen heel veel auto's verkoopt. In 2025 leverde het merk wereldwijd meer dan 2,25 miljoen volledig elektrische auto’s af, waarmee het Tesla voorbijstreefde. Buiten China verkocht BYD voor het eerst meer dan een miljoen auto’s, een groei van zo’n 150 procent.

Overname van bestaand team ligt voor de hand

Mocht BYD daadwerkelijk instappen in de Formule 1, dan lijkt het kopen van een bestaand team de meest logische route. Een volledig nieuw team opzetten is extreem kostbaar, met geschatte kosten van ongeveer 500 miljoen dollar per seizoen, en vraagt bovendien jaren aan voorbereidingen en onderhandelingen.

Ter vergelijking: General Motors betaalde alleen al zo’n 450 miljoen dollar om Cadillac vanaf 2026 als elfde team aan de start te krijgen, nog los van alle ontwikkelings- en operationele kosten.

Alpine als mogelijke kandidaat

Als BYD een team zou willen overnemen, dan komt Alpine al snel in beeld. Het team van Renault rijdt momenteel in zowel de Formule 1 als het World Endurance Championship, maar trekt zich na dit seizoen terug uit dat laatste kampioenschap.

Toch betekent dat niet dat een verkoop eenvoudig wordt. Renault-topman Luca de Meo heeft eerder benadrukt dat de Formule 1 essentieel is voor de geloofwaardigheid van het Alpine-merk. Volgens Bloomberg zou hij zelfs een bod van 1,2 miljard dollar hebben afgewezen.

Nieuwe F1-regels sluiten aan bij BYD

De timing van een mogelijke entree is bovendien interessant. Vanaf dit seizoen heeft de Formule 1 nieuwe motorregels gekregen, waarbij het elektrische deel van de hybride aandrijflijn een veel grotere rol speelt.

Voor een bedrijf als BYD, dat zelf batterijen, elektromotoren en vermogenselektronica ontwikkelt, maakt dat de sport technologisch een stuk relevanter. De organisatie achter de Formule 1 zou deelname van BYD niet slecht uitkomen, want het wil groeien in de enorme Aziatische markt.