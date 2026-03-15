Column - waarom ik onderhandelen over de prijs van een auto haat

Ik moest eraan geloven, met een peperdure reparatie aan mijn Mercedes uit 2008 in het vooruitzicht. Maar wat is onderhandelen over de prijs van een occasion toch vreselijk als je daar niet goed in bent.

Heel soms denk ik: woonde ik maar in een communistisch land. Dan hoef ik nooit meer over prijzen te onderhandelen. Welke showroom ik ook instap, aan mijn houding ziet de verkoper waarschijnlijk al dat hij me helemaal kaal kan plukken. Ik ben al dolblij als ik een gratis koekje bij de koffie krijg.

In een ideale wereld hoef ik nooit een nieuwe keuken, badkamer of auto. Maar in de kerstvakantie geschiedde het dat mijn Mercedes C 180 Estate uit 2008 de geest gaf. De versnellingsbak was kapot, reparatie was peperduur en dus moest er een nieuwe auto komen. Nu vind ik zoeken naar auto's op Marktplaats het leukste wat er is, zónder de druk van het moeten. Tegelijk ben ik een ongeduldig persoon. Als er een nieuwe auto moet komen, dan moet het snel en ga ik er niet stad en land voor afreizen. Ook dat lijken verkopers aan te voelen.

Pokerface

Op de dag van Kerstavond belandde ik niet in Bethlehem, maar in Bennekom. Ik maakte een proefrit met wederom een Mercedes C 180 Estate, van een nieuwere generatie. Heerlijke auto, onderhoudshistorie compleet, acceptabele prijs en kilometerstand, oogt vanbuiten en vanbinnen als nieuw. Meteen goed. Maar op de terugweg naar Bennekom was ik vooral bezig met wat komen ging. Hoe doe je tegen de dealer, met zijn glimmend gepoetste schoenen? Enthousiast zijn? Zuur kijken? Stampvoetend weglopen en dan hopen dat de verkoper me op zijn knieën smeekt om terug te komen?

Het is mijn werk om met woorden te toveren, maar oog in oog met de jonge verkoper weet ik alleen maar te zeggen dat hij 'eh, wel lekker rijdt'. Een pokerface ken ik alleen als liedje van Lady Gaga. Ook in Bennekom neem ik het gratis koekje in ontvangst alsof 't het lichaam van Christus is. Stonden de prijs en de inruilwaarde maar bij wet vast. Wat krijg ik voor de oude Mercedes, die niet meer rijdt? 'Een paar honderd euro meneer, die is niks meer waard. En dan komen we hem gratis ophalen.' Voor ik het weet heb ik een handtekening gezet. Ik weet nog net een grote beurt, apk en een tweede kop koffie uit te onderhandelen.

2500 euro voor een kapotte Volvo

Ik vreesde al met grote vreze dat ik dit niet handig had aangepakt. Een collega vertelt dat hij nog 2500 euro kreeg voor een Volvo V50 die total loss was. Hoe dan!? Mijn Mercedes heeft geen deukje, ikzelf heb een kras op mijn ziel. Terwijl ik dit schrijf, wacht ik met gemengde gevoelens op de nieuwe auto en heb ik de neiging de Internationale te fluiten.

Deze column stond eerder in Auto Review 2/2026.