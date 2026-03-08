Als je in dit jaartal geboren bent, sta je opvallend open voor Chinese auto’s

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Chinese automerken kunnen rekenen op opvallend veel interesse van jonge autokopers. Uit onderzoek blijkt dat Gen Z aanzienlijk positiever tegenover auto’s uit China staat dan oudere generaties.

Uit een Amerikaanse studie van Cox Automotive blijkt dat 69 procent van Gen Z openstaat voor een Chinees automerk. Daarmee is bijna zeven op de tien jonge autokopers bereid om een merk uit China te overwegen.

Jongere kopers staan er anders in

Kijken we naar alle ondervraagden in het onderzoek, dan ligt die bereidheid duidelijk lager. In totaal zegt 38 procent dat ze ‘zeer waarschijnlijk’ of ‘waarschijnlijk’ een Chinees merk zouden overwegen, terwijl 39 procent daar juist weinig of helemaal niet voor openstaat. De rest van de respondenten blijft neutraal.

Technologie en prijs spelen een rol

Dat verschil kan meerdere verklaringen hebben. Een daarvan is dat Chinese auto’s bekendstaan om hun uitgebreide technologische snufjes, iets waar jongere kopers doorgaans meer belangstelling voor hebben dan oudere generaties. 

Daarnaast speelt prijs waarschijnlijk een belangrijke rol. Gen Z, die in 2026 grofweg tussen de 14 en 29 jaar oud is en dus geboren tussen 1997 en 2012, staat vaak nog aan het begin van de carrière.

Betaalbare auto’s zijn daardoor extra aantrekkelijk. Chinese fabrikanten positioneren zich al jaren scherp in de markt, vaak met veel technologie aan boord voor relatief weinig geld.

Betrouwbaarheid nog twijfelpunt

Wanneer de consumenten die meededen aan het onderzoek worden gevraagd waarom ze een Chinese auto zouden overwegen, komt “goede prijs-kwaliteitverhouding” met 49 procent als belangrijkste reden naar voren.

Betrouwbaarheid scoort met 32 procent juist het laagst, net als rijplezier. Dat laat zien dat Chinese merken vooral aantrekkelijk worden gevonden vanwege hun prijs en technologie, terwijl vertrouwen in de producten nog moet groeien.

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

