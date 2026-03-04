De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

De populairste auto van Europa is vernieuwd en plotseling spotgoedkoop

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de Renault Clio tot nu toe de populairste auto van Europa is. In januari ging de hatchback al 14.660 keer over de Europese toonbank. Veel mensen kopen dus het model, die overigens recent is vernieuwd. Maar er is een goedkopere manier om in de Clio te rijden: via onze private lease vergelijker.

De Renault Clio is normaal gesproken al scherp geprijsd, maar door de toevoeging van Renault private lease is het bekende model al helemaal voordelig te private leasen: al vanaf 359 euro per maand rijd je in de Clio. Wil je liever de hybride-variant? Dan betaal je bij Renault minimaal 389 euro. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de Clio iets voor jou is.

Renault Clio private lease bij Renault

    Over de Renault Clio

    Specificaties

    Uitvoering TCe 115 E-TECH Hybrid 160
    Vermogen 115 pk 160 pk
    Koppel 190 Nm 205 Nm
    Aandrijflijn Benzine Hybride
    Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20,0) 4,0 l/100 km (1 op 25,0)
    0-100 sprint 10,3 s 8,3 s
    Bagageruimte 391 l 309 l
    CO2-uitstoot (WLTP) 114 g/km 89 g/km

    Pluspunten

    + Zuinig
    + Standaarduitrusting compleet
    + Prettig directe besturing

    Minpunten

    - Duurder geworden dan voorganger
    - Beenruimte achterin
    - Kleine bagageruimte hybrid (309 liter)

    Renault Clio Evolution

    De Renault Clio is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus: Evolution, Techno en Esprit Alpine. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

    • Adaptieve cruise control
    • Airconditioning
    • Parkeersensoren achter
    • 16 inch stalen velgen
    • LED-verlichting rondom
    • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
    • Elektrische bedienbare ramen
    • Start/stop-systeem
    • Lane departure-waarschuwing
    • Verkeersbordherkenning
    • 10 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
    • 7 inch digitaal instrumentarium

    Waarom kiezen voor private lease?

    Private lease biedt de mogelijkheid om tegen een vast maandelijks bedrag in een nieuwe auto te rijden. Dit bedrag dekt alle uitgaven zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud. Hierdoor vermijd je onverwachte financiële tegenvallers, aangezien alle kosten vooraf duidelijk zijn.

    Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

