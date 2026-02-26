Met deze wijziging zet Tesla weer een fout recht in de Model 3
De richtingaanwijzers op het stuur waren een bron van ergernis voor Tesla Model 3-eigenaren. Nu er weer echte hendels aan de stuurkolom zitten, kan Tesla een andere ergernis aanpakken.
Autoblog.com meldt dat de Model 3 een nieuw interieur krijgt, met upgrades die van de Model Y zijn overgenomen. De wijzigingen zijn niet ingrijpend, maar moeten het interieur wel chiquer maken. Het gaat om twee details: nieuwe hemelbekleding en een groter scherm.
Groter scherm, zwarte hemelbekleding
De lichtgrijze stoffen hemelbekleding van de Model 3 was een bron van ergernis, omdat-ie zo snel vies werd. Die wordt nu vervangen door zwart. Daarnaast krijgt het infotainmentsysteem een nieuw, groter en scherper display. Momenteel heeft de Model 3 een 15,4-inch touchscreen, maar de Model 3 krijgt een 16-inch scherm met hogere resolutie. Vooral bij het gamen zou je het verschil moeten merken.
Voor pixel-liefhebbers melden we dat de nieuwe resolutie 2560×1440 (QHD) is, in de huidige Model 3 is het nog 1920×1200 (HD). Het nieuwe scherm wordt niet alleen breder, maar ook iets minder hoog, waardoor het zicht naar voren iets beter wordt.
De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 49.990.
Echte richtingaanwijzers Tesla Model 3
Eerder kwam Tesla al terug op een grote fout. De bediening van de richtingaanwijzers ging bij de Model 3 met knoppen op het stuur. Dat vond bijna niemand handig. Tesla gaf toe dat deze verhuizing een vergissing was. Nieuwe Model 3-leveringen voor Europa bevatten weer een fysieke richtingaanwijzerhendel. Gewoon aan de stuurkolom, daar waar-ie hoort.
Ook oplossing voor bestaande Models 3
Maar ook voor berijders van Models 3 met knipperlichtbediening op het stuur heeft Tesla een oplossing. Her merk verkoopt in Europa een pakket waarmee je tegen betaling van enkele honderden euro's een fysieke richtingaanwijzerhendel kunt laten monteren.
Door de Consumentenbond beoordeeld met een 9.7. Stap nu in de stoere Aygo X vanaf €279 p/m private lease en rij direct weg.