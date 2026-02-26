Met deze wijziging zet Tesla weer een fout recht in de Model 3

Nieuws

De richtingaanwijzers op het stuur waren een bron van ergernis voor Tesla Model 3-eigenaren. Nu er weer echte hendels aan de stuurkolom zitten, kan Tesla een andere ergernis aanpakken.

Autoblog.com meldt dat de Model 3 een nieuw interieur krijgt, met upgrades die van de Model Y zijn overgenomen. De wijzigingen zijn niet ingrijpend, maar moeten het interieur wel chiquer maken. Het gaat om twee details: nieuwe hemelbekleding en een groter scherm.

Groter scherm, zwarte hemelbekleding

De lichtgrijze stoffen hemelbekleding van de Model 3 was een bron van ergernis, omdat-ie zo snel vies werd. Die wordt nu vervangen door zwart. Daarnaast krijgt het infotainmentsysteem een nieuw, groter en scherper display. Momenteel heeft de Model 3 een 15,4-inch touchscreen, maar de Model 3 krijgt een 16-inch scherm met hogere resolutie. Vooral bij het gamen zou je het verschil moeten merken.

Voor pixel-liefhebbers melden we dat de nieuwe resolutie 2560×1440 (QHD) is, in de huidige Model 3 is het nog 1920×1200 (HD). Het nieuwe scherm wordt niet alleen breder, maar ook iets minder hoog, waardoor het zicht naar voren iets beter wordt.

Echte richtingaanwijzers Tesla Model 3

Eerder kwam Tesla al terug op een grote fout. De bediening van de richtingaanwijzers ging bij de Model 3 met knoppen op het stuur. Dat vond bijna niemand handig. Tesla gaf toe dat deze verhuizing een vergissing was. Nieuwe Model 3-leveringen voor Europa bevatten weer een fysieke richtingaanwijzerhendel. Gewoon aan de stuurkolom, daar waar-ie hoort.

Ook oplossing voor bestaande Models 3

Maar ook voor berijders van Models 3 met knipperlichtbediening op het stuur heeft Tesla een oplossing. Her merk verkoopt in Europa een pakket waarmee je tegen betaling van enkele honderden euro's een fysieke richtingaanwijzerhendel kunt laten monteren.