Test bewijst: doe je dit, dan haal je de beloofde actieradius van je EV ineens wél

Nieuws

Jouw elektrische auto kan veel verder komen dan de officiële actieradius. Als je maar bereid bent de tijd te nemen. Een recente praktijktest laat zien hoe ver dat kan gaan.



Actieradius blijft een belangrijk gespreksonderwerp bij elektrische auto’s. Fabrikanten communiceren optimistische WLTP-cijfers, terwijl de praktijk vaak minder rooskleurig is. Een recente rit met de Tesla Model 3 Long Range laat echter zien dat die waarden wel degelijk haalbaar zijn. Onder ideale omstandigheden kunnen ze zelfs ruim worden overtroffen.

Rustig rijden loont

Tijdens een test in Thailand legde Youtuber Björn Nyland met een Model 3 Long Range (met achterwielaandrijving) meer dan 900 kilometer af op één acculading (zie video hierboven). Dat is ruim twintig procent meer dan de officiële WLTP-opgave van 750 kilometer. Het resultaat is simpel te verklaren, maar in de praktijk vraagt het wel geduld: langdurig rijden met ongeveer 80 km/h.

Door zo gelijkmatig mogelijk te rijden en dus de snelheid zo weinig mogelijk te laten variëren, blijft het energieverbruik extreem laag. Dat vraagt vooral veel geduld, iets wat in het dagelijkse verkeer niet altijd haalbaar is.

Omstandigheden maken het verschil

Naast de lage snelheid speelden ook de omstandigheden een grote rol. De buitentemperatuur lag rond de 27 tot 29 graden, waardoor de auto nauwelijks energie hoefde te gebruiken voor het op temperatuur houden van de batterij. Ook werd bewust gekozen voor rustige omstandigheden, met weinig verkeer en minimale stops.

Wat zegt dit over de praktijk

In druk verkeer, bij kouder weer of op hogere snelheden zou hetzelfde resultaat simpelweg niet haalbaar zijn. Dat maakt deze rit vooral een demonstratie van wat technisch mogelijk is, niet van wat je dagelijks mag verwachten. Wel laat de test zien hoe efficiënt moderne EV’s kunnen zijn. In Nederland, met hogere snelheden, druk verkeer en wisselende temperaturen, zal een Model 3 zelden dit soort cijfers laten zien.

Toch is de boodschap helder: wie zijn rijstijl aanpast en rustig onderweg is, kan verrassend ver komen. Misschien niet tot 900 kilometer, maar wel verder dan veel mensen denken.