Waarom Volvo zich kapotschaamt voor de huidige plug-in hybrides

Hoewel Volvo als een van de eerste automerken de plug-in hybride (PHEV) omarmde, is de baas van het merk allesbehalve trots.

Als je een elektrische auto nog niet aandurft, maar er wel aan wilt ruiken, maakt Volvo het je binnenkort een stuk makkelijker. De nieuwste generatie plug-in hybrides van het Zweedse merk heeft een elektrische actieradius van minstens 160 kilometer, oplopend tot wel 200 kilometer.

Tel je het bereik van de benzinemotor en de elektromotor bij elkaar op, dan kun je 1000 tot 1100 kilometer rijden zonder tanken of laden.

Volvo was een van de eerste autofabrikanten die van zijn populairste modellen ook een plug-in hybride (PHEV) aanbood. Maar CEO Håkan Samuelsson is niet trots. Sterker nog, hij schaamt zich de köttbullar uit zijn broek, eigenlijk voor de PHEV's van álle automerken.

“Tot nu toe is een plug-in hybride een auto met verbrandingsmotor waaraan je een kleine batterij toevoegt, zodat je emissievrij en stil door de stad kunt rijden. Maar voor het verbruik doet het weinig,” vertelde Samuelsson deze week aan journalisten tijdens de onthulling van de volledig elektrische EX60.

Volvo's visie op plug-in hybrides

Daarom zal Volvo’s nieuwe generatie plug-in hybrides minder aanvoelen als een benzineauto en juist veel meer als EV. Een elektrische actieradius van minstens 160 kilometer is volgens Samuelsson wel een voorwaarde.

De meeste plug-in hybrides die je nu kunt kopen, rijden niet onder alle omstandigheden elektrisch. Bij stevig accelereren of bij snelwegritten springt de verbrandingsmotor alsnog aan.

Bovendien zit er vaak een vertraging tussen het intrappen van het gaspedaal en de daadwerkelijke acceleratie. dat komt doordat de benzinemotor eerst moet starten en op toeren moet komen, bovendien moet de juiste overbrenging worden gekozen. Daardoor voelen ze soms schokkeriger aan dan conventionele benzineauto’s, en lang niet zo soepel als een echte EV.

Met de meeste PHEV’s kun je je woon-werkverkeer emissievrij afleggen, de meeste modellen die nu in de prijslijst staan halen 70-80 elektrische kilometers. Maar het probleem is dat sommige bestuurders hun plug-in hybride vaak helemaal niet opladen.

Volvo XC70 actieradius

Volvo wil de boel nu omdraaien: de plug-in hybride van de toekomst is eigenlijk een elektrische auto. De benzinemotor is niet meer dan een slapende reus die maar heel af en toe in actie komt.

PHEV's moeten in veruit de meeste situaties aanvoelen als een EV, met voldoende elektrisch vermogen en de snelle acceleratie waarvan EV-rijders zo blij worden. De verbrandingsmotor springt in voorkomende gevallen bij en drijft wel echt de wielen aan. Hij dient dus niet als generator om de batterij op te laden.

De eerste plug-in hybride van Volvo volgens de nieuwe filosofie is de Volvo XC70, die later in 2026 op de markt komt. Het is geen opgehoogde stationwagon meer, maar een SUV. We verwachten dat de aandrijflijn hetzelfde is als die van de Lynk & Co 08. Beide merken behoren immers tot het Geely-concern. Een 1,5-liter viercilinder benzinemotor met turbo (137 pk) werkt in de Lynk & Co samen met een 208 pk sterke elektromotor. In totaal heb je 347 pk tot je beschikking.

Voor de XC70 verwachten we een elektrische actieradius van 160 kilometer, in totaal kun je zo'n 1000 kilometer afleggen tot de volgende laad- of tankbeurt. De hoogvoltbatterij vul je in 23 minuten van 0 tot 80 procent. Handig: de accu kan ook stroom leveren aan apparaten. Bijvoorbeeld tijdens het wildkamperen, dat in Zweden nog altijd is toegestaan.

Volgende auto is elektrisch

Volvo gaat ervan uit dat mensen met een plug-in hybride van de komende generatie nog maar drie tot vier keer per jaar tanken. Ze raken zo gewend aan het oplaadritueel dat de kans groot is dat ze daarna elektrisch gaan rijden. Bij Volvo gaan ze er dan ook nog altijd vanuit dat de PHEV geen blijvertje is, maar de brug naar volledig elektrisch rijden.