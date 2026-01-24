Wit blijft wereldwijd de populairste autokleur, maar deze tint maakt stiekem een opmars

Nieuws

Wie op straat om zich heen kijkt, ziet vooral witte, zwarte en grijze auto’s. Het kleurenpalet op de weg is al jaren behoorlijk eenvormig, en 2025 bracht daarin geen grote ommekeer. Toch zijn er subtiele verschuivingen zichtbaar.

Dat blijkt uit het nieuwe BASF Color Report 2025. In dat jaarlijkse rapport van de Duitse lakproducent BASF wordt wereldwijd onderzocht welke autokleuren het populairst zijn.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, met een nog scherper design en fris interieur. Private Lease 'm nu al vanaf slechts € 299 p/m Ontdek 'm nu

Afbeelding: BASF Color Report 2025

83 procent

Maar liefst 83 procent van alle nieuwe auto’s wordt geleverd in een ‘non-kleur’: wit, zwart, grijs of zilver. Dat zijn de zogenoemde achromatische kleuren – tinten zonder echte kleurtoon. De overige, ‘echte’ kleuren zoals blauw, rood en groen vallen onder de chromatische categorie.

Wit blijft wereldwijd de populairste tint met een marktaandeel van 33 procent, gevolgd door zwart (23 procent) en grijs (19 procent). Wel laat grijs een duidelijke groei zien: mondiaal is het aandeel met twee procentpunten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zilver verliest aan populariteit, terwijl kleuren als rood, blauw en goud eveneens terrein prijsgeven.

BASF verdeelt de wereld in drie regio’s: Noord- en Zuid-Amerika, EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Asia Pacific (Azië en Oceanië). Binnen die gebieden zijn duidelijke verschillen te zien in kleurkeuze en trends.

Groen breekt door

De grote verrassing van 2025 is groen. Onder de auto’s met een echte kleur – dus niet wit, zwart of grijs – is groen de sterkste stijger. Het aandeel groene auto’s groeit naar 3 procent, terwijl kleuren als blauw en rood juist iets aan populariteit verliezen.

Europa volgt

Ook in Europa (en de bredere EMEA-regio) laat groen van zich horen. De kleur stijgt gestaag en passeert inmiddels rood in populariteit. Tegelijk blijven zwart en grijs hier oppermachtig, samen goed voor bijna de helft van alle nieuw gespoten auto’s. Zilver zakt duidelijk weg, en ook wit verliest voor het eerst in jaren iets terrein.

Elders in de wereld

In Noord- en Zuid-Amerika maakt bruin een voorzichtige terugkeer, terwijl grijs in Azië juist terrein wint. Daar groeit de kleur met drie procentpunten, terwijl wit juist afneemt. Ondanks kleine verschillen tussen de regio’s blijven neutrale tinten wereldwijd veruit het populairst. De dominantie van wit, zwart en grijs lijkt dus voorlopig onaantastbaar, al laat 2025 zien dat er eindelijk weer wat meer ruimte is voor kleur in de autowereld.