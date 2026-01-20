Dit is de goedkoopste manier om in de nieuwe Renault Twingo te rijden

De nieuwe Renault Twingo is nu al te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Franse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 339 euro in de Twingo!

Goedkoop in de Renault Twingo rijden

Over de Renault Twingo 

De nieuwe Renault Twingo is een moderne vertaling van de allereerste Twingo uit de jaren 90. Zijn retrodesign is in ieder geval al erg geslaagd, en ook de prijs maakt de EV interessant. In onze private lease vergelijker vind je de Twingo namelijk al vanaf 339 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Twingo, en heeft de Renault ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Renault Twingo private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten
+ Zuinige aandrijflijn - Voor een EV niet zo krachtig (82 pk)
+ Leuk retrodesign - Actieradius (262 km) redelijk beperkt
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel - Maximaal snellaadvermogen (50 kW)

Goedkoop in de Renault Twingo rijden

Renault Twingo uitrusting

Evolution

De Renault Twingo E-Tech Electric is er vanaf de basisversie al opvallend compleet. Dit instapniveau heet ‘Evolution’ en beschikt standaard over zaken als cruise control, parkeersensoren achter, LED-verlichting rondom, airconditioning, elektrische ramen voor, lane departure warning en een 7 inch digitaal instrumentencluster. Ook het openR link-infotainmentsysteem met een 10,1 inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en een 11 kW boordlader zijn standaard aanwezig.

Techno

Wie meer luxe en assistentiesystemen wil, kiest voor de uitvoering ‘Techno’. Die voegt onder meer adaptive cruise control, climate control, een achteruitrijcamera, privacy glass, elektrisch inklapbare spiegels en een uitgebreider infotainmentsysteem met Google-integratie toe.

De Renault Twingo wordt uitsluitend als volledig elektrische E-Tech geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties en prijzen? Die vind je hieronder.

Specificaties

Uitvoering Urban Range
Vermogen 82 pk
Koppel 175 Nm
0-100 sprint 12,1 s
Accusoort LFP
Accucapaciteit 27,5 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 13 kWh/100 km
WLTP-actieradius 262 km
Laadvermogen 11 kW
Laadtijd (20–80%) 3 u 43 min
Snellaadvermogen 100 kW
Snellaadtijd (10–80%) 30 min

Goedkoop in de Renault Twingo rijden

Renault Twingo private lease

De Renault Twingo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Twingo private lease prijzen.

De Renault Twingo is een geslaagde moderne en elektrische interpretatie van de allereerste Renault Twingo. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

