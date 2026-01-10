Moderne assistentiesystemen? Ik heb liever zinvolle winterextra's!

Nieuws

Nieuwe auto’s zitten bomvol dure assistentiesystemen. Daarvan wordt de ene helft door de bestuurder uitgezet en de andere helft werkt niet tijdens bar winterweer. Mijn suggestie: verruil die elektronische bemoeials voor zinvolle winteraccessoires.

Op papier zijn al die verplichte veiligheidsassistenten prachtig. Waarschijnlijk is de verplichting voor al die systemen ook vanachter een bureau met daarop grote stapels papier bedacht ...

Want in de praktijk vallen ze vaak tegen. De piepjes, toeters en bellen die je waarschuwen als je ook maar twee kilometer per uur te hard rijdt, zijn zo irritant dat veel bestuurders ze uitzetten.

Veel merken hebben zelfs een knop waarmee je alle waakhonden in één keer het zwijgen oplegt. En als ze dat vergeten, negeren sommige automobilisten de waarschuwingen botweg omdat deze te vaak vals alarm slaan. Met besneeuwde borden weet de verkeersbordenherkenning sowieso geen raad.

Assistentiesystemen in de sneeuw

Rijstrookassistentie is ook zoiets. Op de snelweg kan het heel handig zijn, maar op smalle binnenwegen zijn onterechte stuuringrepen soms ronduit gevaarlijk. En of het systeem dwars door de sneeuwlaag de belijning ziet, valt te betwijfelen.

Remassistentie en adaptieve cruisecontrol werken sowieso niet wanneer camera’s en radarsystemen met sneeuw en ijs zijn bedekt. Nu hoor geen enkele vorm van cruisecontrol te gebruiken als het hard regent of sneeuwt, dus dat de ACC het nu niet doet, is niet zo erg.

Extra veiligheid of gemakzucht?

Los daarvan zie je om je heen dat veel bestuurders ook gemakzuchtig worden van al die elektrohulpjes. Dat is niet alleen een waarneming, in diverse onderzoeken wordt die indruk bevestigd. Tja, als je dodehoekdetectie nu even niet werkt, zul je toch echt zelf weer over je schouder moeten kijken …

Een ander voorbeeld van een voorziening die een gevaarlijke vorm van gemakzucht in de hand werkt: automatische dagrijverlichting. Bij veel auto’s doen de achterlichten niet mee tijdens mist en regen, zodat ze slecht zichtbaar zijn voor achteropkomend verkeer.

Dichtgesneeuwde led-lampen

En over verlichting gesproken, veel nieuwe auto's hebben moderne ledlampunits. Vaak zijn de leds niet separaat te vervangen en het vervangen van de complete eenheid kost kapitalen. Oké, ledlampen geven wel een heerlijke bak licht en ze kennen nauwelijks warmteverlies.

Dat laatste heeft ook een nadeel. Want rijd je in een sneeuwbui en de auto heeft geen koplampsproeiers, dan zijn de lampunits in no-time dichtgesneeuwd, want smelten doet de sneeuw niet. Bij xenonlampen waren koplampsproeiers nog verplicht. Waarom niet bij ledlampen?

Winterextra 1: standkachel

Mijn auto is van 2017 en is – gelukkig - nog niet voorzien van alle veiligheidsassistenten die tegenwoordig verplicht zijn. Wat-ie bijvoorbeeld wel heeft, is een programmeerbare interieurvoorverwarming. Bij veel EV's is dat standaard, maar bij een auto met verbrandingsmotor als de mijne, is het een zeldzaamheid.

Onterecht, want de standkachel zorgt ervoor dat ik ’s morgens met dit weer in een auto stap waarvan de ruiten ijs- en wasemvrij zijn. Ook dat werkt gemakzucht in de hand – ik hoef immers niet te krabben – maar het komt het zicht en dus de veiligheid echt ten goede.

Bovendien hoef ik in het voorverwarmde interieur geen dikke jas aan te hebben. Dat betekent dat – mocht het onverhoopt tot een crash komen – de gordels naar behoren hun werk doen. Een recent onderzoek van de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB, laat zien dat strak om het lichaam gespannen gordels van levensbelang zijn en dat een winterjas daarbij allesbehalve helpt.

Winterextra 2: stoelverwarming

En mocht ik het zonder jas toch nog iets te fris vinden, dan zet ik nog even de stoelverwarming aan. Drie streepjes voor gloeiend heet, twee voor lekker sudderen en 1 om niet af te koelen.

Winterextra 3: stuurverwarming

Krijg jij bij het rijden in een ijskoude auto zin om handschoenen aan te trekken? Zeker als die van een gladde stof zijn, is dat geen goed idee. Of zit je steeds in je ijskoude handen te blazen? Ik niet; bij het zoeken naar mijn tweedehands auto had ik bij de opties onder meer ‘stuurverwarming’ aangevinkt. En ook die bewijst dezer dagen uitstekende, veiligheidsverhogende diensten.

Winterextra 4: koplampsproeiers

De dagrijverlichting van mijn auto maakt gebruik van leds, maar in de koplampen zitten xenonpitten. En er zijn ook koplampsproeiers gemonteerd. Zo zijn de koplampen altijd schoon en geven ze puik licht. Sowieso zet ik – ongeacht het weer of het tijdstip - altijd de dimlichten aan.

De basis: gezond verstand

Een snelheidswaarschuwing heb ik trouwens niet nodig. Dat is te danken aan een aanrijding met een lantaarnpaal lang geleden. Die maakte me er pijnlijk van bewust dat je in winterse omstandigheden je rijgedrag meer moet aanpassen dan je denkt.

Dat is de basis: gebruik je gezond verstand en kijk nog verder vooruit dan normaal. Daarnaast helpen ‘good old’ ABS, ESP én een set goede winter- of vierseizoenenbanden ook mee. Net als de juiste winteraccessoires.