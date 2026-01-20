Hoe Porsche de 911 eigenlijk wilde noemen, en nog 16 weetjes over autonamen

Nieuws

Wat zegt een naam over een auto? Met een andere naam zou hij niet sneller rijden. Toch houden autonamen ons bezig. Je hebt prachtige typebenamingen, maar er zitten ook flinke missers tussen.

1. Bij AMC moet een marketeer een model zo lelijk hebben gevonden dat deze de naam Gremlin kreeg. We kennen allemaal de film met de lelijke monstertjes nog. Toch was de auto er eerder dan de film.

2. We blijven bij de films. Als tovenaar Gandalf uit Lord of the Rings een auto zou hebben gehad om naar Mordor te reizen, dan was dat zeker een Isuzu Wizard 004 geweest. Deze 4x4 had hem aardig onderweg kunnen helpen.

3. Wij noemen een auto wel eens uitgekleed als er geen enkele luxe aanwezig is. Daihatsu smoorde de kritiek in 1999 al in de kiem door een nieuw en doodsaai model alvast Naked te noemen.

4. Als al je inspiratie opgaat aan het ontwikkelen van een auto, geef je hem toch gewoon een dubbele naam? Ferrari LaFerrari.

5. Renault noemde de 5 geen 5 in Noord-Amerika. Hoe wel? Renault Le Car. Dat is Amerikaans voor auto. Er was dus geen vergissing mogelijk.

6. In 1991 konden koffieliefhebbers hun autohart al ophalen aan de Suzuki Cappuccino. In 2012 kwam daar de Opel Mokka bij.

7. Wat is er mis met de naam Pajero? In het grootste deel van de wereld niets, maar in Spaanstalige landen kijken mensen vreemd op bij de naam, die rukker betekent.

8. Nu we op die toer zijn: de Mazda Laputa zou vertaald van het Spaans naar Nederlands Mazda Hoer heten.

9. De Citroën Nemo had helemaal niets met de tropische goudvis van Disney te maken.

10. Porsche had de 911 liever 901 genoemd, maar helaas had Peugeot het alleenrecht op driecijferige combinaties met een nul in het midden. En wie kent de Peugeot 901 nou niet?

11. Veel coole modelnamen komen uit de wereld van de vliegtuigen, zoals Thunderbird (Ford) en Spitfire (Triumph).

12. Aston Martin heeft zonder twijfels de coolste modelnamen zoals Vanquish, Vulcan en Valkyrie. Die zou je alleen al op de naam kopen. Maar de allercoolste autonaam is voor ons de Jensen Interceptor.

13. Stoere dieren kom je ook vaak tegen, zoals Dodge Viper (adder), Pontiac Firebird (vuurvogel) en Corvette Stingray (pijlstaartrog).

14. De laatste tijd worden iconische namen als Eclipse (Mitsubishi) en Mustang/Capri (Ford) gebruikt voor veel minder iconische nieuwe modellen. Geef ons de originelen maar.

15. Verschillende auto’s werden naar winden genoemd, zoals de Oldsmobile Tornado, Volkswagen Scirocco, Pagani Zonda en Maserati Ghibli. De Renault Wind was eerder een storm in een glas water.

16. Hoewel de afkorting SS in Europa zoveel mogelijk gemeden wordt (in kentekens bijvoorbeeld) is het in de VS geen abnormale aanduiding voor een sportversie van een model. Het betekent dan Super Sport. Een voorbeeld is de Chevrolet Impala SS.

17. Als het om getallen gaat: verschillende auto’s hebben dezelfde modelnaam. Fiat, Volvo en BMW maken het nog bonter: alle drie kwamen ze met een 850. Verder hebben zowel Daf als Alfa een 33, delen Volvo en Alfa Romeo het cijfer 164 en hebben Mercedes en Fiat een 500E.