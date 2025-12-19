Nieuws

Ga jij deze kerstvakantie op wintersport? Dan is het goed om te weten op welke dagen en wegen je beter niet richting Duitsland kunt vertrekken. Wij zetten alles voor je op een rijtje.

De Duitse automobielclubs ACE en ADAC verwachten dit jaar flinke verschillen tussen drukte en rust. Op sommige dagen staat het verkeer muurvast, op andere blijft het opvallend rustig. Wie slim plant, kan veel reistijd besparen.

Wanneer het druk wordt

De drukste dag van de hele periode is vrijdag 19 december, de laatste werkdag voor de kerstvakantie. Woon-werkverkeer, vakantiegangers en kerstshoppers zorgen dan samen voor files op veel trajecten. Ook zaterdag 20 december belooft druk te worden, vooral in en rond grote steden.

Op maandag 22 en dinsdag 23 december loopt het verkeer opnieuw op door lastminute-inkopen. Wie dan richting Duitsland wil rijden, kan beter vroeg vertrekken of juist pas na de spits. Op kerstavond (24 december) is het verkeer in de ochtend nog vrij intensief, maar vanaf de middag wordt het snel rustiger.

Rustige feestdagen

De eerste kerstdag (25 december) geldt volgens de Duitse verkeersdiensten als de rustigste dag van de hele periode. Op tweede kerstdag (26 december) stijgt de drukte weer, vooral in de namiddag wanneer veel reizigers naar huis keren.

Na kerst, vanaf zaterdag 27 december, trekken wintersporters richting de Alpen. Dan worden vooral de routes naar Oostenrijk en Zuid-Duitsland druk. Op oudejaarsdag (31 december) en nieuwjaarsdag (1 januari) is het juist opvallend rustig – ideaal voor wie zonder stress wil reizen.

Filegevoelige autobahn-trajecten

Op deze snelwegen is de kans op files het grootst, in beide richtingen:

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Keulen

A1/A3/A4 rond de Kölner Ring

A2 Oberhausen – Hannover – Dortmund

A3 Neurenberg – Würzburg – Frankfurt – Keulen – Duisburg – Oberhausen

A4 Görlitz – Dresden – Erfurt – Kirchheimer Dreieck en Keulen – Aken

A5 Frankfurt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A6 Heilbronn – Neurenberg – Pilsen

A7 Hamburg – Kassel – Fulda – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Neurenberg – Berlijn

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark – Stettin

A12 Berlijn – Frankfurt/Oder

A13 Berlijn – Dresden

A24 Hamburg – Berlijn

A33 Bielefeld – Osnabrück

A40 Dortmund – Essen – Duisburg

A42 Essen – Herne

A45 Aschaffenburg – Gießen – Dortmund

A57 Keulen – Krefeld – Nijmegen

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn – Würzburg

A93 Rosenheim – Kiefersfelden

A95 Garmisch-Partenkirchen – München

A99 Rondweg München

Wegwerkzaamheden en afsluitingen

Reizigers moeten rekening houden met langdurige werkzaamheden, vooral op:

A45 tussen Lüdenscheid-Nord en Lüdenscheid (beide richtingen, tot februari 2026)

A59 bij Düsseldorf, richting Keulen (tot juni 2026)

Wie wil weten waar elders aan de weg gewerkt wordt, kan terecht op de interactieve BaustellenCheck van de Autobahn GmbH.

Drukte in Oostenrijk en Zwitserland

Ook in de Alpenlanden zijn de verkeerspatronen vergelijkbaar met die in Duitsland. In Oostenrijk zijn vooral de volgende trajecten gevoelig voor files:

Westautobahn (A1)

Tauernautobahn (A10)

Inntalautobahn (A12)

Brennerautobahn (A13)

Fernpassroute en Arlbergsnelweg

Bij de Luegbrücke op de A13 blijft het door werkzaamheden druk, hoewel voorlopig twee rijstroken open blijven. Daarnaast gelden in Tirol opnieuw weekendverboden voor sluipverkeer.

In Zwitserland rekent de ADAC met wachttijden op de Gotthard- en San Bernardino-routes en op de wegen naar populaire skigebieden in Graubünden, Wallis en het Berner Oberland. Ook de routes Bern – Zürich – St. Margrethen en Basel – Zürich – Chur zijn gevoelig voor vertraging.

Houd rekening met grenscontroles

Sinds dit voorjaar zijn er verscherpte grenscontroles aan alle Duitse grenzen. Vooral bij Suben (A3), Walserberg (A8) en Kiefersfelden (A93) kan dat extra wachttijd opleveren.

Slim de file vermijden

Apps met actuele verkeersinformatie helpen om tijdig uit te wijken. Google Maps en Apple Kaarten geven een goed beeld van de verkeersdrukte, maar ook Waze, Inrix en Blitzer.de zijn betrouwbare hulpmiddelen.

Wie helemaal voorbereid op pad wil, vertrekt op een rustige dag – bijvoorbeeld op eerste kerstdag of oudejaarsdag – en zorgt voor voldoende pauzes onderweg. Zo begint de vakantie ontspannen, zelfs als de Autobahn volstaat.