Ga jij op wintersport? Op deze dagen (en trajecten) kun je beter niet de autobahn op gaan
Ga jij deze kerstvakantie op wintersport? Dan is het goed om te weten op welke dagen en wegen je beter niet richting Duitsland kunt vertrekken. Wij zetten alles voor je op een rijtje.
De Duitse automobielclubs ACE en ADAC verwachten dit jaar flinke verschillen tussen drukte en rust. Op sommige dagen staat het verkeer muurvast, op andere blijft het opvallend rustig. Wie slim plant, kan veel reistijd besparen.
Wanneer het druk wordt
De drukste dag van de hele periode is vrijdag 19 december, de laatste werkdag voor de kerstvakantie. Woon-werkverkeer, vakantiegangers en kerstshoppers zorgen dan samen voor files op veel trajecten. Ook zaterdag 20 december belooft druk te worden, vooral in en rond grote steden.
Op maandag 22 en dinsdag 23 december loopt het verkeer opnieuw op door lastminute-inkopen. Wie dan richting Duitsland wil rijden, kan beter vroeg vertrekken of juist pas na de spits. Op kerstavond (24 december) is het verkeer in de ochtend nog vrij intensief, maar vanaf de middag wordt het snel rustiger.
Rustige feestdagen
De eerste kerstdag (25 december) geldt volgens de Duitse verkeersdiensten als de rustigste dag van de hele periode. Op tweede kerstdag (26 december) stijgt de drukte weer, vooral in de namiddag wanneer veel reizigers naar huis keren.
Na kerst, vanaf zaterdag 27 december, trekken wintersporters richting de Alpen. Dan worden vooral de routes naar Oostenrijk en Zuid-Duitsland druk. Op oudejaarsdag (31 december) en nieuwjaarsdag (1 januari) is het juist opvallend rustig – ideaal voor wie zonder stress wil reizen.
Filegevoelige autobahn-trajecten
Op deze snelwegen is de kans op files het grootst, in beide richtingen:
-
A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Keulen
-
A1/A3/A4 rond de Kölner Ring
-
A2 Oberhausen – Hannover – Dortmund
-
A3 Neurenberg – Würzburg – Frankfurt – Keulen – Duisburg – Oberhausen
-
A4 Görlitz – Dresden – Erfurt – Kirchheimer Dreieck en Keulen – Aken
-
A5 Frankfurt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel
-
A6 Heilbronn – Neurenberg – Pilsen
-
A7 Hamburg – Kassel – Fulda – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
-
A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
-
A9 München – Neurenberg – Berlijn
-
A10 Berliner Ring
-
A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark – Stettin
-
A12 Berlijn – Frankfurt/Oder
-
A13 Berlijn – Dresden
-
A24 Hamburg – Berlijn
-
A33 Bielefeld – Osnabrück
-
A40 Dortmund – Essen – Duisburg
-
A42 Essen – Herne
-
A45 Aschaffenburg – Gießen – Dortmund
-
A57 Keulen – Krefeld – Nijmegen
-
A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen
-
A81 Singen – Stuttgart – Heilbronn – Würzburg
-
A93 Rosenheim – Kiefersfelden
-
A95 Garmisch-Partenkirchen – München
-
A99 Rondweg München
Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Reizigers moeten rekening houden met langdurige werkzaamheden, vooral op:
-
A45 tussen Lüdenscheid-Nord en Lüdenscheid (beide richtingen, tot februari 2026)
-
A59 bij Düsseldorf, richting Keulen (tot juni 2026)
Wie wil weten waar elders aan de weg gewerkt wordt, kan terecht op de interactieve BaustellenCheck van de Autobahn GmbH.
Drukte in Oostenrijk en Zwitserland
Ook in de Alpenlanden zijn de verkeerspatronen vergelijkbaar met die in Duitsland. In Oostenrijk zijn vooral de volgende trajecten gevoelig voor files:
-
Westautobahn (A1)
-
Tauernautobahn (A10)
-
Inntalautobahn (A12)
-
Brennerautobahn (A13)
-
Fernpassroute en Arlbergsnelweg
Bij de Luegbrücke op de A13 blijft het door werkzaamheden druk, hoewel voorlopig twee rijstroken open blijven. Daarnaast gelden in Tirol opnieuw weekendverboden voor sluipverkeer.
In Zwitserland rekent de ADAC met wachttijden op de Gotthard- en San Bernardino-routes en op de wegen naar populaire skigebieden in Graubünden, Wallis en het Berner Oberland. Ook de routes Bern – Zürich – St. Margrethen en Basel – Zürich – Chur zijn gevoelig voor vertraging.
Houd rekening met grenscontroles
Sinds dit voorjaar zijn er verscherpte grenscontroles aan alle Duitse grenzen. Vooral bij Suben (A3), Walserberg (A8) en Kiefersfelden (A93) kan dat extra wachttijd opleveren.
Slim de file vermijden
Apps met actuele verkeersinformatie helpen om tijdig uit te wijken. Google Maps en Apple Kaarten geven een goed beeld van de verkeersdrukte, maar ook Waze, Inrix en Blitzer.de zijn betrouwbare hulpmiddelen.
Wie helemaal voorbereid op pad wil, vertrekt op een rustige dag – bijvoorbeeld op eerste kerstdag of oudejaarsdag – en zorgt voor voldoende pauzes onderweg. Zo begint de vakantie ontspannen, zelfs als de Autobahn volstaat.
