Tesla’s verkoopcrisis Europa: alleen dit eigenwijze land houdt het merk overeind

Tesla beleefde opnieuw een moeizame maand in Europa. De registraties van november 2025 laten zien dat de vraag in bijna alle grote markten blijft instorten. Alleen in Noorwegen blijft het merk nog enigszins overeind – maar niet voor lang.

Volgens cijfers van Electrek daalde Tesla’s verkoopvolume in Europa met 12,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat lijkt nog mee te vallen, tot je uitzondering Noorwegen buiten beschouwing laat. Dan zakt de verkoop in de rest van Europa met maar liefst 36,3 procent.

Waarom Noorwegen stijgt

In Noorwegen steeg het aantal registraties juist met 175 procent, tot 6215 auto’s. Die opleving heeft niets te maken met plotselinge populariteit, maar met een belastingwijziging die in 2026 ingaat. Kopers willen nog snel profiteren van de huidige EV-voordelen, die straks verdwijnen voor dure elektrische auto’s – waaronder alle Tesla-modellen. Noorwegen was in november goed voor meer dan een derde van Tesla’s Europese verkopen.

Tesla verkopen op Europese markten in november

Markt Nov 2025 Nov 2024 Verschil 
(aantal)		 Verschil
(%)
Noorwegen6.2152.258+3.957+175,2%
Duitsland1.7632.208-445-20,2%
Nederland1.6272.881-1.254-43,5%
Frankrijk1.5933.774-2.181-57,8%
Spanje1.5231.669-146-8,7%
Italië1.281808+473+58,5%
België9981.691-693-41,0%
Zweden5881.446-858-59,3%
Denemarken5341.054-520-49,3%
Portugal425801-376-46,9%
Oostenrijk406440-34-7,7%
Finland257323-66-20,4%
Zwitserland242536-294-54,9%

Somber beeld

Buiten Noorwegen is het beeld somber. Grote markten zoals Frankrijk, Zweden en Nederland laten dalingen zien van 40 tot 60 procent.

Alleen Italië noteerde een plus, met 58,5 procent groei tot 1.281 auto’s. Die stijging is te danken aan nieuwe EV-subsidies, maar het volume is te klein om de neergang elders te compenseren.

Geen nieuwe aanwas en slecht imago

De aanhoudende verkoopdip is het gevolg van twee samenkomende problemen. Ten eerste is Tesla’s modelgamma verouderd. De opgefriste Model Y kan de concurrentie met scherp geprijsde nieuwkomers van onder meer BYD en traditionele merken nauwelijks aan.

Daarnaast kampt Tesla met imagoschade. De politieke capriolen en uitspraken van Elon Musk zorgen in West-Europa voor verdeeldheid, vooral onder kopers die duurzaamheid belangrijk vinden. Zeker in landen als Frankrijk en Zweden is de merkperceptie daardoor flink verslechterd.

Vooruitzichten

De huidige opleving in Noorwegen is te danken aan tijdelijke omstandigheden en voor 2026 ziet het er door de gewijzigde  belastingregels juist heel somber uit. Zonder ingrijpende vernieuwing van het modellenaanbod en herstel van het merkvertrouwen lijkt Tesla’s Europese positie verder te verzwakken. 

Wel is Tesla met goedkopere Standard-uitvoeringen gekomen van zowel de Model 3 als de Model Y. De tijd zal leren of dit genoeg is om een ommezwaai te bewerkstelligen.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

