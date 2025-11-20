Met deze 4 tips houd jij de batterij van jouw plug-in hybride gezond

Nieuws

Hoe hard de batterij van jouw plug-in hybride slijt, ligt niet alleen aan welk merk of model je koopt. Het ligt ook in jouw handen. De ADAC geeft vier tips waarmee je de accu van jouw PHEV gezond houdt.

Eerder schreven we al over het onderzoek naar batterijslijtage van de ADAC. Er zijn opvallende verschillen tussen auto's van verschillende merken, maar over het algemeen geldt dat een PHEV-batterij doorgaans net zo lang mee gaat als de auto zelf.

Behalve een PHEV van het juiste merk kopen, kun je zelf ook bijdragen aan de gezondheid van jouw PHEV-batterij. ADAC noemt vier belangrijke tips:

1. Laad slim

Laad de batterij niet voortdurend helemaal vol (of leeg). Een laadniveau tussen 20 en 80 procent is ideaal om slijtage te beperken. Laat de auto ook niet langdurig aan de lader hangen als de accu al vol is, koppel af en ga rijden. Vermijd ook dagelijks snelladen. Rustig opladen aan een gewone laadpaal of thuislader is beter voor de cellen.

2. Rijd gelijkmatig

Wie vlot maar soepel rijdt, ontziet de batterij. Harde acceleraties, abrupt remmen en hoge snelheden zorgen voor extra belasting en warmteontwikkeling. Gebruik de elektrische modus regelmatig, maar probeer niet het onderste uit de EV-kan te halen. Met andere woorden: rijd de batterij niet keer op keer leeg.

3. Regelmatig controleren loont

Een batterijcheck door een specialist geeft zekerheid, zeker bij aanschaf van een gebruikte PHEV. Zo’n test toont precies hoeveel capaciteit de accu nog heeft. Dit wordt ook wel de accugezondheid of de State of Health (SoH) genoemd. Het voorkomt dat je later voor dure verrassingen komt te staan.

Volgens de ADAC geldt: bij 50.000 kilometer hoort een SoH van minstens 92 procent, bij 100.000 kilometer 88 procent en bij 200.000 kilometer 80 procent. Zit de waarde duidelijk lager, dan kan er sprake zijn van versnelde veroudering of zwakke cellen.

4. Onderhoud en garantie tellen mee

De accugarantie van de meeste merken loopt tussen 6 en 8 jaar, of tot zo’n 160.000 kilometer. Een goed bijgehouden onderhoudsboekje en regelmatige service zijn belangrijk om die garantie te behouden. Wie netjes laadt, gelijkmatig rijdt en zijn auto goed onderhoudt, kan rekenen op een batterij die nog jarenlang betrouwbaar zijn werk doet.