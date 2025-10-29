De populairste auto van Europa is plotseling spotgoedkoop

De populairste auto van Europa is plotseling spotgoedkoop

Na een periode van pieken en dalen was de Tesla Model Y in september 'gewoon' weer de populairste auto van Europa. Wij vertellen je de goedkoopste manier om in deze populaire SUV te rijden. 

De Tesla Model Y staat vanaf 540 euro in onze prijsvergelijker. In dit artikel vind je de technische specificaties, voordelen en nadelen van de Model Y. De Tesla Model Y private lease je via Auto Review.

De beste Tesla Model Y-deal

Over de Tesla Model Y 

Specificaties

Uitvoeringen Achterwielaandrijving Long Range 
Achterwielaandrijving		 Long Range
All-Wheel Drive
Vermogen 299 pk 340 pk 514 pk
Koppel  420 Nm 450 Nm 493 Nm
Accucapaciteit 60 kWh 78,1 kWh 78,1 kWh
Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh / 100 km 14,2 kWh / 100 km 14,8 kWh / 100 km
WLTP-actieradius 500 km 622 km 586 km
Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW
Snellaadvermogen  175 kW 250 kW 250 kW
Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving

Pluspunten

+ Veel interieur- en bagageruimte 
+ Relatief zuinig
+ Standaard rijk uitgerust
+ Indrukwekkende EV-specificaties

Minpunten

- Bediening vraagt gewenning
- Voor bijna alle functies moet je het touchscreen in
- Je bent allesbehalve origineel 

Tesla Model Y Achterwielaandrijving

Er zijn drie uitvoeringen van de Tesla Model Y: Achterwielaandrijving, Long Range Achterwielaandrijving en Long Range All-Wheel Drive. De nieuwe Standard is nog niet beschikbaar. Naast de standaarduitrusting kun je voor extra’s kiezen als grotere velgen, een wit interieur, een trekhaak en ‘Enhanced Autopilot’. Maar ook zonder al deze opties, is de Model Y Achterwielaandrijving al compleet uitgerust: 

    • Adaptieve cruise control met stop&go functie
    • Automatische airconditioning met 2 zones
    • 360 graden parkeercamera
    • 15 luidsprekers met een subwoofer
    • 19-inch lichtmetalen velgen
    • Kunstleren bekleding
    • Panoramadak
    • Keyless entry 
    • Ledverlichting rondom
    • Sfeerverlichting
    • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
    • Elektrische kofferbaksluiting
    • Lane departure-waarschuwing
    • Verkeersbordenherkenning
    • 15,4-inch touchscreen

Tesla Model Y private lease

De Tesla Model Y is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 540,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model Y private lease prijzen.

Deze Tesla Model Y is beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model leasen? Kijk dan verder op de private lease vergelijker van Auto Review.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden zorgeloos door een vast maandbedrag waar alle belangrijke kosten zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud inbegrepen zijn. Dit voorkomt dat je voor financiële verrassingen komt te staan. Alleen de kosten voor brandstof of stroom komen er nog bij. Zo combineert private lease gemak met financiële transparantie, ideaal voor wie helderheid en gemak zoekt wat betreft zijn autokosten.

Lees ook 18 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand 18 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

