De populairste auto van Europa is plotseling spotgoedkoop
Na een periode van pieken en dalen was de Tesla Model Y in september 'gewoon' weer de populairste auto van Europa. Wij vertellen je de goedkoopste manier om in deze populaire SUV te rijden.
De Tesla Model Y staat vanaf 540 euro in onze prijsvergelijker. In dit artikel vind je de technische specificaties, voordelen en nadelen van de Model Y. De Tesla Model Y private lease je via Auto Review.
Over de Tesla Model Y
Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.
Specificaties
|Uitvoeringen
|Achterwielaandrijving
|Long Range
Achterwielaandrijving
|Long Range
All-Wheel Drive
|Vermogen
|299 pk
|340 pk
|514 pk
|Koppel
|420 Nm
|450 Nm
|493 Nm
|Accucapaciteit
|60 kWh
|78,1 kWh
|78,1 kWh
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|13,9 kWh / 100 km
|14,2 kWh / 100 km
|14,8 kWh / 100 km
|WLTP-actieradius
|500 km
|622 km
|586 km
|Laadvermogen
|11 kW
|11 kW
|11 kW
|Snellaadvermogen
|175 kW
|250 kW
|250 kW
|Aandrijving
|Achterwielaandrijving
|Achterwielaandrijving
|Vierwielaandrijving
Pluspunten
+ Veel interieur- en bagageruimte
+ Relatief zuinig
+ Standaard rijk uitgerust
+ Indrukwekkende EV-specificaties
Minpunten
- Bediening vraagt gewenning
- Voor bijna alle functies moet je het touchscreen in
- Je bent allesbehalve origineel
Tesla Model Y Achterwielaandrijving
Er zijn drie uitvoeringen van de Tesla Model Y: Achterwielaandrijving, Long Range Achterwielaandrijving en Long Range All-Wheel Drive. De nieuwe Standard is nog niet beschikbaar. Naast de standaarduitrusting kun je voor extra’s kiezen als grotere velgen, een wit interieur, een trekhaak en ‘Enhanced Autopilot’. Maar ook zonder al deze opties, is de Model Y Achterwielaandrijving al compleet uitgerust:
- Adaptieve cruise control met stop&go functie
- Automatische airconditioning met 2 zones
- 360 graden parkeercamera
- 15 luidsprekers met een subwoofer
- 19-inch lichtmetalen velgen
- Kunstleren bekleding
- Panoramadak
- Keyless entry
- Ledverlichting rondom
- Sfeerverlichting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
- Elektrische kofferbaksluiting
- Lane departure-waarschuwing
- Verkeersbordenherkenning
- 15,4-inch touchscreen
Tesla Model Y private lease
De Tesla Model Y is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 540,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model Y private lease prijzen.
Deze Tesla Model Y is beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model leasen? Kijk dan verder op de private lease vergelijker van Auto Review.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease maakt autorijden zorgeloos door een vast maandbedrag waar alle belangrijke kosten zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud inbegrepen zijn. Dit voorkomt dat je voor financiële verrassingen komt te staan. Alleen de kosten voor brandstof of stroom komen er nog bij. Zo combineert private lease gemak met financiële transparantie, ideaal voor wie helderheid en gemak zoekt wat betreft zijn autokosten.
Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.