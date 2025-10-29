De populairste auto van Europa is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

Na een periode van pieken en dalen was de Tesla Model Y in september 'gewoon' weer de populairste auto van Europa. Wij vertellen je de goedkoopste manier om in deze populaire SUV te rijden.

De Tesla Model Y staat vanaf 540 euro in onze prijsvergelijker. In dit artikel vind je de technische specificaties, voordelen en nadelen van de Model Y. De Tesla Model Y private lease je via Auto Review.

De beste Tesla Model Y-deal

Over de Tesla Model Y

Specificaties

Uitvoeringen Achterwielaandrijving Long Range

Achterwielaandrijving Long Range

All-Wheel Drive Vermogen 299 pk 340 pk 514 pk Koppel 420 Nm 450 Nm 493 Nm Accucapaciteit 60 kWh 78,1 kWh 78,1 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh / 100 km 14,2 kWh / 100 km 14,8 kWh / 100 km WLTP-actieradius 500 km 622 km 586 km Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW Snellaadvermogen 175 kW 250 kW 250 kW Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving

Pluspunten



+ Veel interieur- en bagageruimte

+ Relatief zuinig

+ Standaard rijk uitgerust

+ Indrukwekkende EV-specificaties

Minpunten

- Bediening vraagt gewenning

- Voor bijna alle functies moet je het touchscreen in

- Je bent allesbehalve origineel

Tesla Model Y Achterwielaandrijving

Er zijn drie uitvoeringen van de Tesla Model Y: Achterwielaandrijving, Long Range Achterwielaandrijving en Long Range All-Wheel Drive. De nieuwe Standard is nog niet beschikbaar. Naast de standaarduitrusting kun je voor extra’s kiezen als grotere velgen, een wit interieur, een trekhaak en ‘Enhanced Autopilot’. Maar ook zonder al deze opties, is de Model Y Achterwielaandrijving al compleet uitgerust:

Adaptieve cruise control met stop&go functie



Automatische airconditioning met 2 zones



360 graden parkeercamera



15 luidsprekers met een subwoofer



19-inch lichtmetalen velgen



Kunstleren bekleding



Panoramadak



Keyless entry



Ledverlichting rondom



Sfeerverlichting



Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels



Elektrische kofferbaksluiting



Lane departure-waarschuwing



Verkeersbordenherkenning



15,4-inch touchscreen

Tesla Model Y private lease

De Tesla Model Y is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 540,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model Y private lease prijzen.

Deze Tesla Model Y is beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model leasen? Kijk dan verder op de private lease vergelijker van Auto Review.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden zorgeloos door een vast maandbedrag waar alle belangrijke kosten zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud inbegrepen zijn. Dit voorkomt dat je voor financiële verrassingen komt te staan. Alleen de kosten voor brandstof of stroom komen er nog bij. Zo combineert private lease gemak met financiële transparantie, ideaal voor wie helderheid en gemak zoekt wat betreft zijn autokosten.