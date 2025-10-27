Onderzoek bewijst: deze mensen zijn de grootste EV-haters

Nieuws

In Noorwegen worden bijna geen auto’s met verbrandingsmotor meer verkocht. Toch mopperen EV-rijders wat af. De mopperaars moet je wel in specifieke hoeken zoeken.

Dertig procent van alle auto’s die in Noorwegen rondrijden is volledig elektrisch. Bij de nieuwverkopen gaat het zelfs om 94 procent. Je zou zeggen dat Noren inmiddels ervaren EV-rijders zijn die niet meer klagen over de actieradius, de prijs en de levensduur van de batterij. Maar niets is minder waar, blijkt uit een Noorse studie.

Vrouwen willen geen elektrische auto

Vooral vrouwen omarmen de EV nog niet. En dat heeft met risicomijding te maken. “Mannen zijn vaak meer geïnteresseerd in nieuwe technologie en nemen grotere risico’s, terwijl vrouwen praktische aspecten zoals actieradius en toegang tot laadpunten belangrijker vinden”, zegt het Noorse onderzoek.

Verder zijn mensen boven de 45 jaar moeilijker te overtuigen. Die zijn nog erg gehecht aan de oude, vertrouwde verbrandingsmotor. Bovendien maken jongeren zich volgens het onderzoek meer zorgen over het klimaat en zijn ze dus eerder bereid om in een EV te stappen.

Opleiding heeft invloed op aankoop EV

Het derde onderscheid is opleidingsniveau. Hoger opgeleiden staan niet alleen positiever tegenover elektrische auto’s, maar bezitten er ook vaker één. Dat komt niet per se doordat ze meer in de boeken hebben gezeten, maar ook omdat ze vaker in steden wonen. Daar staan meer laadpalen en krijgen EV-rijders bepaalde privileges. Zo mogen ze in sommige steden op de busbaan rijden. De kans dat hoogopgeleiden een elektrische auto kopen, is 85 procent groter.

Waarom willen mensen geen elektrische auto?

Terecht of niet, de geïnterviewden stipten drie zaken aan waardoor ze niets van EV’s willen hebben.

Milieueffect: veel mensen twijfelen nog steeds of EV’s wel zo milieuvriendelijk zijn. Ze denken daarbij aan lithiumwinning, batterijrecycling en grondstoffengebruik. Technologie: de actieradius, de rijeigenschappen en het aanbod van elektrische modellen sluiten niet aan bij hun behoeften. Prijs: elektrische auto’s zijn nog altijd duur. Veel mensen willen ook geen tweedehands elektrische auto kopen, vanwege de snelle technologische ontwikkelingen waardoor oudere modellen snel verouderd kunnen raken.

Toch is het inkomen niet de belangrijkste reden om een EV te negeren. In Noorwegen wordt de aankoop van een elektrische auto zo genereus gesubsidieerd dat ook lagere inkomens profiteren. De tegenzin zit 'm vooral in de beperktere praktische bruikbaarheid en de onzekerheid over de degradatie van de batterij. Dus zelfs als mensen een EV kunnen betalen, staan ze lang niet altijd te springen om dat ook echt te doen.