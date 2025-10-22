Waarom ook jij straks een goedkopere EV kunt kopen dankzij Duitse subsidies

Nieuws

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft voor 2026 nieuwe aanschafsubsidies voor elektrische auto's aangekondigd. Dat is ook goed nieuws voor EV-kopers buiten Duitsland. Dit is waarom.

De Duitse auto-industrie kwakkelt en worstelt. De verkoopcijfers blijven ver achter bij de verwachtingen, fabrieken worden stilgelegd en personeel wordt ontslagen.

Om de vaderlandse autofabrikanten een beetje te ondersteunen, wil de huidige Bondsregering de aanschafsubsidie voor elektrische auto's herintroduceren. Die was er al eerder, maar werd per 1 januari 2024 plotsklaps ingetrokken - zie het artikel hieronder. Vervolgens stortten de Duitse EV-verkopen in elkaar.

Hoe hoog wordt Duitse EV-subsidie?

Hoe de nieuwe subsidieregeling er in 2026 precies gaat uitzien, is nog ongewis. Wel is duidelijk dat de Duitse overheid er 3 miljard euro voor wil uittrekken. Een hoop geld, als is het wel een stuk minder dan de 10 miljard die bij de vorige ronde is uitgekeerd.

Zo hoog als in het verleden (tot 9000 euro) worden de subsidies waarschijnlijk niet. Er wordt gesproken over maximaal 4000 euro. Daarbij gaat waarschijnlijk een prijsplafond gelden van 45.000 euro.

Nieuwe elektrische auto's goedkoper

"Wat heb ik daar als Nederlander aan?" Nou, om een groter deel van hun modellenaanbod onder die subsidiegrens te houden, is het niet ondenkbaar dat fabrikanten en importeurs de prijzen van een aantal modellen gaan verlagen.

Dan hebben we het vooral over auto's waarvan het prijskaartje nu nog een bedrag van net boven de 45.000 euro vermeldt. Want als fabrikant of importeur wil je natuurlijk niet al die potentiële kopers mislopen die op de aanschafsubsidie zitten te vlassen.

Daarmee zouden nieuwe EV's in Duitsland weleens goedkoper kunnen worden in Nederland. En vergeleken met auto's die een verbrandingsmotor hebben, is de bpm op elektrische auto's (667 euro voor een nieuwe) maar een schijntje. Het kan dus zeker de moeite lonen om straks een EV uit Duitsland te halen, ook al krijg je daarvoor als Nederlander (of Belg) géén subsidie.

Ook import tweedehands EV's voordeliger

En daarmee houdt het potentiële voordeel niet op. Als nieuwe elektrische auto's goedkoper worden, zet dat de prijzen van tweedehands exemplaren ook onder druk. Dat betekent mogelijk dat jij straks ook voor minder een tweedehands EV uit Duitsland kunt halen.

Daarvoor betaal je ook geen 667 euro meer, want het bpm-bedrag wordt lager, naarmate de leeftijd van de auto vordert. Voor een twee jaar oude elektrische auto is bijvoorbeeld nog maar 280 euro aan bpm verschuldigd.

Kortom, als je van plan bent om in 2026 een elektrische auto aan te schaffen, kan het de moeite lonen om de prijsontwikkelingen bij de oosterburen in de gaten te houden. Zowel voor nieuwe als tweedehands EV's.