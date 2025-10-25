Column: voor dit automerk moet iedereen een kaarsje branden

Voor je eerste auto blijf je een zwak houden. In mijn geval was dat een Nissan Micra uit 1993. De aanhoudende berichten over ontslagen, kelderende verkopen en rode cijfers doen dan ook pijn. Hopelijk keert het tij. 

Die Nissan Micra uit 1993 kreeg ik van mijn opa en oma, die te oud waren geworden om auto te rijden. Het was 2002. Nissan was zo'n merk dat er gewoon was. Ze reden overal rond, maar je keek niet op of om als er een voorbijreed. Naast de Micra kon je ook bij de Nissan-dealer terecht voor een Almera, Primera of Maxima. De namen waren nog onopvallender dan het uiterlijk.

Het maffe van Nissan is dat het zich ter compensatie van al die braafheid hier en daar een flinke uitspatting permitteerde. Toen mijn opa mij de sleutel van de Micra toevertrouwde, stond de 350Z in de startblokken. En dan was er nog de GT-R Concept, die Nissan in 2001 had laten zien. Niemand dacht dat de auto in productie zou gaan, maar toch kwam hij in 2007 op de markt. Met zo'n merkwaardige allegaartje van saai en stoer deed Nissan lange tijd goede zaken.

Lees ook Renault lijdt miljardenverlies - en dat is de schuld van een ander merk
Laagterecord in zicht

Maar het gaat allang niet meer goed. Hoewel we een kleine markt zijn, spreken de Nederlandse verkoopcijfers boekdelen. Het beste verkoopjaar was 1991, toen Nissan hier 31.511 auto's verkocht. Op wat uitschieters na, bijvoorbeeld vanwege bijtellingsvoordeeltjes, is de daling sindsdien niet meer gestopt. 2024 was het slechtste jaar van Nissan (gemeten sinds 1983) en dit jaar doet Nissan het zelfs slechter. Er werden in de eerste negen maanden 3154 modellen geregistreerd, vorig jaar waren het er nog 3947. Als in 2025 geen kentering komt, gaat het laagterecord opnieuw aan flarden.

Nissan maakt verlies

Wereldwijd zakte de verkoop van Nissan in 2025 terug naar het laagste niveau in zestien jaar. In Europa, China, de VS én Japan dalen de verkopen. Bovendien schrijft Nissan al vier kwartalen achter elkaar rode cijfers.

Betaalbare auto's verkoopt Nissan bij ons allang niet meer; de goedkoopste Nissan Juke kost in Nederland ruim 32.000 euro. Ook de sportieve escapades zijn voorbij, nu de GT-R niet langer gebouwd wordt en een mogelijke opvolger toekomstmuziek is. De EV-tragedie is tekenend voor het merk; na de Leaf duurde het twaalf jaar voordat Nissan met een tweede EV kwam (Ariya) en pas dit jaar kreeg de achterhaalde Leaf een moderne opvolger.

Review: deze auto was ooit een lichtend voorbeeld, maar nu een stille middenmoter

Re:Nissan reddingsplan

Dit voorjaar kondigde Nissan een reddingsplan aan, dat hoopvol Re:Nissan werd genoemd. Om weer winst te maken, gaan fabrieken dicht, worden modellen geschrapt, verliezen duizenden mensen hun baan en wordt de ontwikkeltijd van nieuwe modellen gehalveerd. Daarmee lijkt Re:Nissan vooral een bezwering van de crisis en nog geen hoopvol toekomstplan. Alleen al vanwege de zoete herinneringen aan het kleine Micraatje gaat me dat aan het hart en hoop ik op een miraculeus herstel. Desnoods met oersaaie modellen …

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

