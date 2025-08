Renault lijdt miljardenverlies - en dat is de schuld van een ander merk

Nieuws

Renault is goed op stoom met nieuwe modellen als de elektrische Renault 4 en 5 en de Dacia Bigster. Toch sluit het Franse merk de eerste helft van 2025 af met een dramatisch verlies van 11,5 miljard euro. Hoe dan!?

De boosdoener is niet Renault zelf, maar partner Nissan, aldus Nu.nl. De Fransen hebben nog altijd een belang van ruim een derde in het Japanse merk. En dat aandeel is flink minder waard geworden. Door tegenvallende prestaties moest Renault zijn belang in Nissan afwaarderen, wat resulteerde in een min van liefst 12 miljard euro.

Nissan in de problemen

Nissan zit al langer in zwaar weer. Een dure reorganisatie, waarbij twintigduizend banen verdwijnen en diverse fabrieken de deuren sluiten, zet de resultaten onder druk. Daarbovenop zorgen Amerikaanse importheffingen van 25 procent ervoor dat Nissans fors duurder zijn in de VS – en dus minder goed verkopen.

Winst zonder Nissan

Zonder het verlies op Nissan zou Renault juist zwarte cijfers hebben geschreven: een winst van 461 miljoen euro. Dat is wel beduidend minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog 1,5 miljard euro winst werd geboekt.

Lichtpuntjes in Europa

Ondanks alles steeg de omzet van Renault licht naar 27,6 miljard euro, dankzij sterke verkopen van populaire modellen. Toch blijft de Europese markt lastig, met teruglopende vraag en hevige concurrentie van goedkope Chinese EV’s.