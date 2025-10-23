Nieuwe regel: SUV’s betalen extra om te parkeren in deze stad

Nieuws

In de Welshe hoofdstad Cardiff komt een opmerkelijke nieuwe parkeerregel: zware auto’s, met name SUV’s, gaan meer betalen voor hun parkeervergunning.

Eerste stad met toeslag op gewicht

Cardiff is de eerste stad in het Verenigd Koninkrijk die parkeertarieven koppelt aan het gewicht van een auto, zo lezen we bij het Britse Auto Express. Wie een voertuig heeft dat meer dan 2.400 kilo weegt, krijgt een extra toeslag. Op termijn daalt die grens zelfs naar 2.000 kilo voor niet-elektrische auto’s. En wie een mastodont van meer dan 3.500 kilo rijdt, krijgt helemaal geen vergunning meer.

Veiligheid en milieu als motivatie

De stad wil met deze maatregel automobilisten stimuleren om kleinere en schonere auto’s te kiezen. Daarbij wordt ook het veiligheidsaspect meegenomen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hoge motorkappen van SUV’s bij ongelukken een groter risico vormen voor fietsers en voetgangers. Zie het artikel hieronder.

Veel steun onder inwoners

Een ruime meerderheid van de inwoners steunt het plan: 66 procent van de ondervraagden is vóór. “Het gaat niet om het straffen van bestuurders, maar om het beschermen van kinderen, voetgangers en onze gemeenschap,” zei een betrokken moeder tijdens de gemeenteraadsvergadering, nadat haar zoon vorig jaar werd aangereden.

Een voorbeeld voor andere steden?

Milieuorganisaties prijzen Cardiff om de moedige stap. Volgens Oliver Lord van de Clean Cities-campagne is het “een logische maatregel die onze straten veiliger en eerlijker maakt”. Hij hoopt dat andere steden in het Verenigd Koninkrijk het voorbeeld volgen.

En hoe zit dat in Nederland?

In Nederland zijn parkeerheffingen nog niet gekoppeld aan het gewicht van auto’s, al klinkt die roep in sommige gemeenten steeds luider. Zeker nu de SUV hier net zo populair is geworden als in de rest van Europa.