Waarom het slecht nieuws is dat we allemaal in grote, brede suv's rijden

Het Britse Transport and Environment luidt de noodklok: nieuwe auto's worden alsmaar breder. En dat heeft nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid van steden, maar ook voor de veiligheid van voetgangers.

De koepelorganisatie stelt voor dat er vanuit Europa een maximum gesteld wordt aan de breedte van auto's, zoals dat bij vrachtauto's ook het geval is. De gemiddelde breedte van nieuwe auto's is momenteel ruim 1,80 meter. En dat is gemeten zonder buitenspiegels, terwijl je die moeilijk kunt thuislaten. Een Volkswagen Golf mét buitenspiegels zit al op 2,02 meter.

De reusachtige Kia EV9 komt tot 1,98 meter. Tel je de standaard buitenspiegels mee, dan bedraagt de breedte opeens een kloeke 2,26 meter! Inklappen kan, maar dan hou je nog altijd ruim 2 meter over.

Lastiger in- en uitstappen

Terug naar het onderzoek van Transport and Environment. De eerder genoemde 1,80 meter is een veel toegepaste standaardbreedte voor parkeervakken in Europese steden, zegt de organisatie. Als je de ruimte die je nodig hebt om comfortabel in en uit te kunnen stappen meetelt, kom je uit op ongeveer 2,40 meter. Bij auto's die 2 meter breed zijn, stap je dus al lastiger in en uit. Vooral als je bedenkt dat niet iedere automobilist zijn auto keurig in het midden van het vak parkeert.

Als een brede auto langs de weg geparkeerd staat, bestaat de kans dat-ie deels op het naastgelegen trottoir of fietspad staat. Voorbeelden van brede auto's die worden genoemd, zijn zonder uitzondering suv-modellen zoals de BMW X7 (200 cm), de Mercedes EQS SUV (195,9 cm) en de Range Rover Sport (199 cm). Hier kunnen voetgangers en fietsers minder goed langs, is de pijnlijke conclusie van het rapport.

“Brede auto's leveren meer gevaar op voor de zwakkere verkeersdeelnemers. ”

Peperdure uitzonderingen

Nog pijnlijker is dat brede auto's meer gevaar opleveren voor de zwakkere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Doordat auto's breder worden, worden ze ook hoger - peperdure uitzonderingen zoals de ruim 2 meter brede maar slechts 1,13 meter hoge Lamborghini Countach daargelaten.

Dat brede auto's vaak ook hoger zijn, is eveneens een probleem. Volgens het onderzoek is de kans op een dodelijke afloop bij een aanrijding met een voetganger of fietser 30 procent groter als de voorzijde met 10 centimeter de lucht ingaat. Daarbij zijn deze auto's ook zwaarder geworden. Je hoeft geen Einstein te heten om te weten welke nadelige gevolgen dit heeft bij een botsing met een voetganger of fietser.



Per twee jaar worden nieuwe auto's gemiddeld één centimeter breder, stelt Transport and Environment. Als dat zo doorgaat, zit je dus over 10 jaar in suv die zomaar 5 centimeter breder is dan nu.