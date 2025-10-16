Waarom elektrische auto’s snakten naar de herfst

Nieuws

Elektrische auto’s houden niet van kou, maar ook niet van hitte. Het huidige rustige herfstweer, met temperaturen rond de 15 graden, is ideaal voor EV’s.

De buitentemperatuur heeft een grote invloed op het verbruik en de actieradius van elektrische auto’s. Meer nog dan bij auto’s met een verbrandingsmotor. In de zomer en de winter moet niet alleen het interieur verwarmd of gekoeld worden, wat stroom kost, maar de temperatuur heeft ook gevolgen voor de efficiënte werking van het batterijpakket.

Het koelen en verwarmen van het interieur worden niet meegerekend in de testcyclus van het WLTP-verbruik. Dat is dus eigenlijk altijd een mooiweercijfer.

Batterijcellen werken graag bij 10 tot 35 graden

De ideale werktemperatuur voor het accupakket ligt tussen de 10 en 35 graden Celsius. De komende weken zit je dus goed als EV-rijder, want volgens de voorspellingen van het KNMI duikt de temperatuur voorlopig niet onder de 10 graden. Gebeurt dat wel, dan worden de chemische processen in de cellen vertraagd, waardoor de batterij minder stroom kan leveren of opnemen.

Het gevolg is dat snelladen in de winter langer duurt en dat de auto minder stroom terugwint bij het uitrollen. De passagiers in de auto willen het ook niet te warm of te koud hebben. Maar zowel de airco als de verwarming kost stroom en dus rijbereik.

Dat is het fijne van 15 graden en zonnig: de zon warmt de cabine op tot een behaaglijke temperatuur en de verwarming hoeft niets te doen. Is het buiten 25 graden, dan moet de airco aan de bak en dat kost stroom.

Waarom een warmtepomp?

Toch gaan ook EV’s meer van de winter houden. Zo hebben steeds meer elektrische auto’s een warmtepomp. Die is handig bij winterse temperaturen, omdat hij vrijwel geen energie van de batterij afsnoept. Hij maakt zelf geen warmte, hij verplaatst het. Zo kan hij de restwarmte van de elektromotor - die vrijkomt tijdens het rijden - gebruiken om het interieur op de juiste temperatuur te krijgen.

Maar vaak is dat niet genoeg, want EV’s zijn zo efficiënt dat ze minder restwarmte produceren dan auto’s met een benzine- of dieselmotor. De warmtepomp heeft dan ook een tweede truc om warmte aan te dragen: hij verplaatst warmte van buiten de auto naar binnen. Dat werkt zelfs in de winter, als het behoorlijk koud is.

Zo beïnvloedt jouw rijstijl het stroomverbruik

De temperatuur in het accupakket wordt ook beïnvloed door je rijstijl. Door hard remmen en krachtig optrekken kan de batterij zo warm worden dat actieve koeling nodig is.

Een voor de hand liggende manier waarop je als bestuurder het stroomverbruik kunt beïnvloeden, is met de gekozen snelheid. 130 km/h rijden kost veel meer stroom dan 100 km/h aanhouden. Dat we op de Nederlandse snelweg overdag overal honderd zijn gaan rijden, is dus bevorderlijk voor de actieradius. Het stroomverbruik bij 130 km/h ligt ongeveer 35 tot zelfs 50 procent hoger dan bij 100 km/h.

Een rekenvoorbeeld. Op dit moment staat de Lucid Air bovenaan in onze actieradius top 80. Volgens de fabrieksopgave komt hij 725 kilometer ver. Wij haalden een actieradius van 629 kilometer bij 100 km/h en 386 kilometer bij 130 km/h.