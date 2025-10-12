Het autojaar waarin TomTom de trend was en we massaal in diesels reden

Nieuws

In 2011 reden we nog massaal in diesels, luisterden we in de auto naar cd’s en droomden we over een Audi met led-dagrijverlichting. Elektrisch rijden? Dat deed slechts een handjevol auto’s, waaronder de eerste Nissan Leaf. Navigatie was meestal niet aanwezig, je plakte simpelweg een TomTom op de voorruit.

Autojaar 2011

Het Nederlandse wegennet werd gedomineerd door de Volkswagen Golf 6, de net nieuwe Ford Focus en de Opel Astra. SUV’s begonnen voorzichtig aan hun opmars, maar een hoge hatchback als de Nissan Qashqai heette ‘crossover’ en dat was al wennen. De Tesla Model S zou twee jaar later komen, dus als je elektrisch wilde rijden met een volwassen auto, had je keuze uit precies één model: de Nissan Leaf - de eerder verschenen Mitsubishi i-MiEV was meer een rijdend ei.

De Leaf werd nog argwanend bekeken en had een piepkleine actieradius van minder dan 100 km in de praktijk. Onder de automerken was downsizing het modewoord – iedereen schroefde turbo’s op kleiner wordende benzinemotoren, zie de BMW 3-serie op deze pagina's.

1. Porsche 911 (991)

Een nieuwe 911 is altijd groot nieuws. De zevende generatie (991) die in 2011 op de Frankfurt Motor Show onthuld werd, had de bekende 911-lijnen, maar was op het gebied van techniek een hele verandering. Hij stond op een gloednieuw platform en was wat langer dan voorganger 997 en had een 10 cm grotere wielbasis. En dankzij het gebruik van aluminium-staalcomposiet woog de 991 zomaar 45 kg lichter dan zijn voorganger.

De intrede van elektronische stuurbekrachtiging deed echter pijn - critici klaagden dat de 911 hierdoor minder puur reed. Wat de handen wél op elkaar kreeg, was de 911 Targa. Dat was weer een échte, met een los dakpaneel tussen de voorruit en de rolbeugel, zoals vroeger. De 997 moest het doen met een groot glazen schuifdak. De 911 Carrera is de geschiedenis ingegaan als de laatste met een atmosferische benzinemotor, dus zonder turbo. De Turbo S was de krachtigste 911, met 560 pk.

2. Volkswagen Beetle

De New Beetle van 1997 werd niet het grote retro-succes waar Volkswagen op gehoopt had. De cabrio waarbij het dak opengevouwen op de carrosserie lag, veranderde hier niks aan. In 2011 probeerde Volkswagen het opnieuw met de Beetle - al zag je 'm ook rondrijden met de naam 'Käfer' op de kont. Niets werd aan het toeval overgelaten. De auto werd in diverse wereldsteden tegelijkertijd met veel bombarie onthuld. Volkswagen gaf ondertussen zijn fout met de New Beetje ruiterlijk toe; hij was té bol en té lief. Zijn stoerdere opvolger leek met zijn meer gestrekte, lagere daklijn meer op zijn beroemde grote voorbeeld uit de jaren 30. De Fender Edition bracht een ode aan de Fender Stratocaster, een iconische elektrische gitaar uit Amerika. Ook kwam er weer een cabriolet. Het mocht allemaal niet baten. Hoewel de Beetle beter aansloeg dan de New Beetle en er geslaagder uitzag, kon Volkswagen niet voorkomen dat Mini veel meer New Mini's wist te slijten.

3. Lamborghini Aventador

Lamborghini presenteerde de Aventador als opvolger van de Murciélago. En zoals het een echte 'Lambo' betaamt, ging dat met veel bombarie, scherpe lijnen en vooral: een enorme motor. De Aventador had alles wat je verwacht van een posterauto voor boven het bed van een tiener uit die tijd. Onder de ultralage motorkap lag een compleet nieuw ontwikkelde 6,5-liter V12, goed voor 700 pk. De sprint naar 100 km/h? In 2,9 seconden gepiept. De topsnelheid? 350 km/h! Maar het draaide niet alleen om cijfers. De Aventador was het nieuwe topmodel. Een spektakelstuk op wielen, met vlinderdeuren, een carbon monocoque en een design dat wel wat weg had van een straaljager. De Aventador zette de toon voor een nieuw Lamborghini-tijdperk: rauw, bruut en compromisloos. Spektakelstuk was zonder twijfel de laatste variant, de LP 780-4 Ultimae. 780 pk en een topsnelheid van 354 km/h. Er werden 350 Coupés en 250 Roadsters gebouwd.

4. Hyundai Veloster

Een stuurwiel is rond, een auto heeft vier wielen en de carrosserie telt twee of vier portieren die min of meer even groot zijn. Toch zijn er altijd weer auto-ontwerpers die denken deze vanzelfsprekendheden in de war te moeten schoppen. Zoals met de Hyundai Veloster die in 2011 in productie ging. Die had gek genoeg een grote deur aan de bestuurderskant en twee kleinere deuren aan de andere kant. Het idee was dat je op die manier gemakkelijker achterin kon instappen. Een dergelijke constructie vond je later ook bij de Mini Clubman en tegenwoordig bij de elektrische Fiat 500 3+1. Maar voor een sportieve coupé was het ongekend. Origineel was het wel. Onder de motorkap - die wel normaal was - lag een 1,6-liter GDI-benzinemotor met 140 pk. Later kwam er ook een Turbo met 186 pk. Toch verdween de Veloster al na drie jaar uit de Nederlandse showrooms. 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg', riepen dealers hem na.

5. Aston Martin Cygnet

Wat als je een peperdure Aston Martin voor de deur hebt staan en voor elk wissewasje zijn V12 moet wakker schudden? Korte afstandjes zijn niet goed voor een motor, laat staan voor een twaalfcilinder. Dus kwam Aston Martin met een oplossing: de Cygnet met acht cilinders minder. Als je nu denkt: verdikkie, ik moet écht naar de opticien, want ik zie een Toyota iQ, blijf gerust zitten, want dit klopt. De Cygnet was hierop gebaseerd en bedoeld voor de kleine boodschapjes in de buurt. Daarmee kon de DB9 Volante in de garage blijven. Tegelijkertijd wilde Aston Martin hiermee voldoen aan de strengere CO2-regels van de EU. Een DB9 proestte er zomaar 333 gram per kilometer uit, de Cygnet slechts 116 gr/km. Je kon de Cygnet alleen kopen als je al een Aston Martin had. Maar zelfs deze mensen vonden de prijs van ruim 40 mille te gek voor woorden - dat was drie keer de prijs van een iQ. Er moesten 4000 stuks gebouwd worden, het werden er net 750.

6. BMW 3-serie (F30)

Bij de BMW 3-serie van de zesde generatie veranderde er nogal wat. De coupé en cabriolet gingen verder als 4-serie terwijl de 3-serie zelf er een nieuwe carrosserievariant bij kreeg: een hatchback met de toevoeging GT van Gran Turismo - dat was eerder (2009) ook gebeurd met de grotere 5-serie. Maar een andere primeur bezorgde liefhebbers pas echt rillingen op de rug: na de facelift werd de 3-serie ook leverbaar met een driecilindermotor. Die leverde 136 pk. BMW lepelde 'm ook in de Mini Cooper. Het bleef primeurs regenen, want voor de eerste keer was de Dreier ook te koop als plug-in hybride. Deze 330e had een systeemvermogen van 252 pk terwijl-ie volgens fabrieksopgave genoegen nam met slechts 1,9 liter benzine per 100 km. Dan bestond er ook nog een versie met een langere wielbasis, maar die bleef voorbehouden aan China. Uiteraard kon je kiezen voor een Touring en kwam er ook een M3, deze keer met 431 pk en 550 Nm.

7. Ferrari FF

Maar Ferrari, wat doet u nu? De Ferrari FF (Ferrari Four) is het eerste model uit Maranello met vierwielaandrijving. Om liefhebbers helemaal op de proef te stellen, positioneerde Ferrari het model als gezinsauto. Soort van, want hij had gelukkig het silhouet van een sportieve Shooting Brake. Dat Ferrari later ook een SUV zou bouwen in de vorm van de Purosangue kon toen nog niemand vermoeden. Om de schok niet al te groot te maken, had de FF twee portieren, in tegenstelling tot de Aston Martin Rapide en Porsche Panamera die er vier telden en daarmee praktischer waren. En laat 'praktisch' nou net een woord zijn waar Ferrari-liefhebbers van gruwelen. Gelukkig stelde de techniek gerust: de motor was een Ferrari-waardige 6,3-liter V12 met 660 pk, en het ontwerp zag er waanzinnig goed uit. De FF bleek bovendien de snelste vierzitsauto ter wereld. Zo kwam alles toch goed.

11 andere gebeurtenissen in 2011

* In Londen vind hét huwelijk van het jaar plaats tussen prins William en zijn Kate.

* Paus Johannes Paulus II wordt in Vaticaanstad zalig verklaard.

* Voor het eerst wordt het Eurovisiesongfestival gewonnen door Azerbeidzjan.

* Acteur Bram van der Vlugt maakt bekend dat hij niet langer voor Sinterklaas zal spelen.

* Nóg een koninklijk huwelijks: prins Albert II van Monaco schuift een ring om de vinger van Charlene Wittstock.

* Op het Noorse eiland Utøya schiet de extreemrechtse Anders Breivik 69 jongeren dood.

* Oranje wint een interlandwedstrijd tegen San Marino met 11-0.

* Een tsunami veroorzaakt een meltdown in de Japanse Daiichi kernreactor in Fukushima.

* In India vindt de allereerste Grand Prix plaats.

* Het roemruchte automerk Saab wordt failliet verklaard.

* We bezoeken in de bioscoop massaal het allerlaatste deel uit de Harry Potter-reeks.