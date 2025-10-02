De leukste SUV van 2025 is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

We zijn een beetje verliefd op de nieuwe Renault 4, net zoals we dat eerder al waren op de Renault 5. De goedkoopste manier om zo'n R4 te bemachtigen? Private lease natuurlijk. Bij Renault vind je de allerbeste deal.

Bekijk hier de beste Renault 4 private lease deal

Over de Renault 4

Via Renault private lease je de Renault 4 al vanaf 379 euro per maand. Dit is een scherpe prijs, zeker als je kijkt naar de ruimte die de 4 biedt. Je hebt meer dan genoeg voor het hele gezin. Verder maakt de Franse SUV furore met zijn looks en charmes. Zijn er nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? De Renault 4 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten Leuke en originele vormgeving Actieradius is zo-zo (max 409 km) Ruimtelijk, genoeg voor het gezin Geen P-stand automaat Comfortabele vering Laadsnelheid niet baanbrekend

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 4? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen 120 pk 150 pk Koppel 225 Nm 245 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit (kWh) 40 kWh 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,2 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 308 409 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (15%-100%) 2 u 37 min 3 u 13 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) 30 min 30 min

De beste deal vind je bij Renault

Renault 4 Evolution

De Renault 4 is momenteel verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: de Evolution, de Techno en de Iconic. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

Climate control

18 inch lichmetalen velgen

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Warmtepomp

7 inch digitaal instrumentarium

10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Bekijk hier de beste Renault 4 private lease deal

De Renault 4 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV voor het hele gezin. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.